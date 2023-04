Badespaß wird teurer: Moosburg hebt Preise fürs Schwimmbad an - Sportreferentin kritisiert Pläne

Von: Nico Bauer

Teilen

Moosburg erhöht die Freibadgebühren. Gründe gibt es genug, aber mit der Ewigkeitsbaustelle auch ein Gegenargument.

Moosburg – Eigentlich steht das Freizeitgelände im hintersten Eck der Bonau für naturnahe Idylle, Erholung und Spaß. Hallenbad, Freibad und die schöne Fußballanlage bringen vielen Moosburgern Lebensqualität. Negativ gesehen ist es allerdings eine Ewigkeitsbaustelle. Beim Hallenbad ist ein Ende der Arbeiten und Mängelbeseitigungen nicht in Sicht – und danach muss das Freibad generalsaniert werden, weil sonst mit der in die Jahre gekommenen Technik die Schließung droht. Dennoch hat der Stadtrat nun mit 13:7 Stimmen eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen.

Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger (FW) erklärte, dass beim Freibad die Prognose für dieses Jahr ein Defizit von 606.000 Euro vorsehe: „So viel Miese haben wir noch nie gemacht.“ Diese neue Dimension des Zuschusses erreiche man durch stark steigende Kosten für das Personal und die benötigte Energie. Dazu komme, dass man das günstigste Freibad in der Region habe und auch bei der Anhebung der Erwachsenenkarte von 3,50 auf vier Euro günstiger als Landshut (fünf Euro), Erding (4,80) und Freising (elf Euro inklusive Hallenbadnutzung) sei. „Unser Freibad ist genauso attraktiv wie das in Freising“, sagte Dollinger.

Für die Grünen lehnte Sportreferentin Verena Kuch eine Erhöhung ab, „weil unser Freibad immer noch eine große Baustelle ist“. Damit sprach sie den Bereich provisorischer Umkleiden und Duschen bis zur Fertigstellung des Hallenbads an. Man könne die Familienkarte mit dem Preis von zwei Erwachsenen angleichen, „alles andere ist nicht vorstellbar“. Letztlich kamen bei Abstimmung (13:7) die meisten Gegenstimmen von den Grünen. Mit der nun beschlossenen Erhöhung werden Einzeleintritte generell um 50 Cent teurer und die Familientageskarten um einen Euro (klein) und 1,50 Euro (groß).

Moosburgs Freibad öffnet am 8. Mai - bei freiem Eintritt für viele Besucher

Moosburgs Freibad startet am Montag, 8. Mai, um 7 Uhr in die neue Saison. Am Eröffnungstag erhalten alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre freien Eintritt. Saisontickets, die ebenfalls ab 7 Uhr verkauft werden, gibt es wie üblich nur gegen Vorlage eines Lichtbilds (keine Kartenzahlung). Geöffnet ist dann täglich von 7 bis 20 Uhr, Kassenschluss ist um 19.30 Uhr. Ausführliche Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Moosburg.