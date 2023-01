Bald schwingen und tanzen sie wieder: Moosburger Schäffler bereiten sich auf Saison vor

„Eine Linie!“ So sollte eine Laube aussehen. Ab dem 3. Februar geht es bei Moosburgs Schäfflern wieder los. © Josef Fuchs

Nach der Corona-Verzögerung starten Moosburgs Schäffler heuer wieder in die Saison. Vorab braucht es dafür allerdings noch intensives Training.

Moosburg – Immer dienstags wird im Januar in der Moosburger Schäfflerhalle zu den Klängen von „Aba heid is koid“ die Grundlage für die kommende Schäffler-Saison gelegt. Freilich noch in Zivil und ohne Zuschauer, denn die Moosburger Schäffler von 1912 e.V. müssen nach sechs Jahren Pause unter den gestrengen Augen des technischen Leiters Roland „Johnny“ Littmann erst wieder die exakten Abläufe üben.

Erst beim Abschlusstraining am 31. Januar werden die rund 30 Aktiven mit ihren roten Jacken, schwarzen Kniebundhosen, roten Schärpen, Lederschabern, weißen Kniestrümpfen, Haferlschuhen und grünen Hüten mit Federbusch einmarschieren, um danach auf dem offiziellen Foto eine gute Figur zu machen. Dann werden auch die zehn Musikanten, zehn Kasperl und vier Komiteemitglieder zum ersten Mal im Auftrittsgewand dabei sein.

Training für die Novizen: (v. l.) Anton Geltinger zeigt den neuen Tänzern Otto Heinz, Adrian Neumeier, Luis Hobmeier und Maxi Fuchs den Grundschritt beim Schäfflertanz. © Josef Fuchs

Bis es soweit ist, wird in der Schäfflerhalle noch einiges an Schweiß fließen, wie vier Neuzugänge im Tanzensemble bereits am eigenen Leib erfahren mussten. Für sie hatte das Training schon im alten Kalenderjahr im Feuerwehrhaus begonnen. Otto Heinz jun., Luis Hobmeier, Maximilian Fuchs und Adrian Neumeier bekamen von „Johnny“ Littmann, Vortänzer Anton Geltinger und einigen alten Hasen den Grundschritt des in Moosburg seit 1912 aufgeführten Zunfttanzes nähergebracht. „Links – eins zwei drei, rechts – eins zwei drei, links – ...“ ging es angeführt vom Vortänzer im Kreis herum.

Auf Dauer ganz schön anstrengend

Gar keine so leichte Angelegenheit und auf Dauer auch anstrengend, wie Otto Heinz und Adrian Neumeier feststellen mussten, die beide zum ersten Mal bei den Schäfflern dabei sind. Luis und Maxi waren vor sechs Jahren in der Tanzsaison 2017 schon als Jungschäffler am Start. Genauso wie der fünfte Neuzugang im Tänzerkreis, Florian Brülbeck, der damals bereits das Schritttraining mitgemacht hatte. Bei den vier „Novizen“ klappte es nach einigen Übungsabschnitten auch mit der Synchronität und dem Takt halten ganz gut, sodass „Johnny“ Littmann sie mit einem guten Gefühl zum ersten „richtigen“ Training am 10. Januar einlud. Dort geht es dann ans Finetuning.

Treue Mitglieder: Auch Sandra Osterloher ist in der kommenden Schäfflersaison wieder als Kasperl dabei. © Josef Fuchs

Erstmal wird es aber ein großes Hallo geben, denn einige der Tänzer und Musikanten haben sich seit mehreren Jahren nicht mehr getroffen. Bei den Übungseinheiten werden dann die einzelnen Figuren, wie Laube, Krone oder Slalom, geprobt. Der Grundschritt muss da bereits sitzen, denn es geht bei den großen Trainings vor allem um Präzision, Abstände und Optik für die Zuschauer. Detailfragen wie „Dreh ich mich beim Abbau der großen Krone links- oder rechtsrum raus?“ werden ebenfalls ausführlich besprochen. Auch die Special Teams und der Staff, wie es auf neudeutsch heißt, müssen trainieren. „Faßlklopfen“, „Reifenschwingen“, „Gstanzl singen“, „Kasperl rennen durch die Laube“, großen Reifen abnehmen und Abmarsch vorbereiten – alles wird geprobt.

Stress fast wie in der Fahrschule

Einige der Beteiligten haben schon weit mehr als 500 Tänze absolviert und spulen das Programm routiniert ab. Die Neuen haben dagegen Stress, müssen den Schritt halten und immer schauen, wo sie zu stehen haben, wer der Vordermann ist, wohin der Reifen muss und wann pünktlich der letzte Schritt gesetzt wird. Fast wie in der Fahrschule beim Autofahren mit Kuppeln, Schalten, Blinken, Rückspiegel, Schulterblick. Doch am Ende der Tanzsaison 2023 wird es auch jeder von ihnen auf 60 bis 80 Tänze gebracht haben und dann 2027 kein extra Schritttraining mehr brauchen.

Gerngesehene Gäste: die Moosburger Schäffler mit Reifenschwingern, Tänzern und Faßlklopfern. © Josef Fuchs

„Wir legen besonderen Wert auf das allgemeine Erscheinungsbild der Gruppe, sodass wir auch das bieten, was die Leute von uns erwarten und wofür die Tanzspender bezahlen“, betont Florian Lohmeir – einer von drei Vorständen des Vereins, der turnusgemäß alle fünf Jahre auftritt. Im Jahr 2022 war das aber wegen der Coronalage nicht möglich gewesen, sodass die Saison um ein Jahr verschoben werden musste. Das habe aber zu keiner Suche nach neuen Tanzspendern geführt, sagt Lohmeir, der beeindruckt ist, wie viele treue „Stammkunden“ die Schäffler haben, die die Gruppe teilweise schon über Jahrzehnte tanzen lassen und für die es gar keine Frage sei, ob man wiederkommen dürfe. „Sehr schön ist in diesem Jahr auch, dass einige neue Tanzspender aus den umliegenden Gemeinden wie Gammelsdorf, Nandlstadt oder Buch am Erlbach dazugekommen sind“, freut sich der Vorstand.

Josef Fuchs

Gut zu wissen: Die Auftritte der Moosburger Schäffler 2023 Mehr als 110 Auftritte umfasst der Terminkalender der Moosburger Schäffler ab dem 3. Februar. Dann wird am Freitagabend traditionsgemäß der erste Tanz vor dem Moosburger Rathaus aufgeführt. An den drei darauffolgenden Wochenenden sowie am Rosenmontag und Faschingsdienstag hat die rotgewandete Zunfttruppe dann ihre Auftritte, deren Erlös der Sportjugend in Moosburg zugutekommt.

