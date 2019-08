Barbaras Bücherstube aus Moosburg zu Bayerns bester Buchhandlung gekürt

Große Ehre für Barbaras Bücherstube aus Moosburg: Das Geschäft bekommt von Kunstminister Bernd Sibler den Titel „Bayerns beste Buchhandlung“ verliehen.

Moosburg – Eigentlich wollte Gabriele Kellner mal eine Woche lang Ruhe von der Arbeit haben. Aber dann, mitten in der Idylle des österreichischen Burgenlands, erreichte die Inhaberin von Barbaras Bücherstube in Moosburg eine E-Mail von ihren Angestellten, die sie augenblicklich zurück in den Betriebsmodus versetzte. Sie solle dringend das Bayerische Ministerium für Wissenschaft und Kunst zurückrufen. Was Kellner dort erfuhr, entschädigte für jede Urlaubsstörung: Ihr Geschäft wurde zu Bayerns bester Buchhandlung gekürt.

„Das war die Nachricht schlechthin, und ich hab‘ überhaupt nicht damit gerechnet“, erinnert sich die 61-Jährige freudestrahlend – inzwischen wieder hinter der Ladentheke stehend. Klar, sie bewerbe sich zwar jedes Jahr mit großem Aufwand für zahlreiche Branchen-Auszeichnungen, erhielt so 2015 auch schon den Deutschen Buchhandelspreis. „Aber der hat über 100 Sieger. Den bayerischen Wettbewerb gewinnt dagegen nur ein Laden.“ Die zu erfüllenden Kriterien seien entsprechend anspruchsvoll.



Begegnungsort für Kultur und Vorzeigebetrieb

Die kleine Buchhandlung am Moosburger Gries konnte sie in diesem Jahr alle erfüllen – und die Fachjury überzeugen. Kunstminister Bernd Sibler fand in seiner Presseerklärung entsprechende Lobesworte: „Barbaras Bücherstube ist ein großartiger Begegnungsort für Buchkultur und damit ein wichtiges kulturelles Zentrum der Stadt Moosburg.“ Sie sei ein exzellentes Beispiel für das Grundanliegen des Preises: „Das vielfältige Angebot der Buchhandlungen vor Ort ist für unser kulturelles Leben in Bayern wertvoll. Mit aktiver Kulturvermittlung unterstützen sie das gesellschaftliche Leben und tragen zur Lebensqualität unserer Bürger sowohl in der Stadt als auch auf dem Land bei.“

Auch Bürgermeisterin Anita Meinelt zeigt sich hocherfreut über die Auszeichnung: Die Bücherstube sei ein Vorzeigebetrieb, der den Titel mehr als verdient habe. „Dem Einsatz und der Kreativität, mit der diese Buchhandlung geführt wird, gebührt große Anerkennung. Barbaras Bücherstube ist eine echte Begegnungsstätte in unserer Innenstadt.“ Einzigartig sei auch, wie der Betrieb Inklusion lebe: „Die Veranstaltungen mit der Lebenshilfe ziehen regelmäßig ein großes Publikum an“, lobt Meinelt.



Autorenlesungen, Schulbesuche und Stärkung von örtlichem Gewerbe

Das Geschäft, 1978 von Barbara Breimesser gegründet, wurde 2011 von Gabriele Kellner übernommen. Mit ihrem sechsköpfigen Team sorgt sie regelmäßig für besonders kreativ gestaltete Themen-Schaufenster und führt in ihrem Sortiment nicht nur die gängigen Verkaufsschlager großer Medienkonzerne, sondern legt auch speziellen Wert auf eine breite Auswahl an Titeln kleinerer Verlage. Dazu werden immer wieder Lesungen mit Autoren im eigenen Laden, in Schulen – und auch in anderen Moosburger Geschäften veranstaltet, was Kellner als Beitrag zur Förderung des örtlichen Gewerbes versteht.



Den mit 7500 Euro dotierten Preis sehe sie auch als Motivation in Zeiten von übermächtigen Online-Warenhäusern, sagt Kellner. Denn: „Manchmal ist es schon frustrierend, wenn man sich so sehr ins Zeug legt für die Kunden. Und dann fragt jemand im Geschäft nach einem Buch, das wir problemlos bis zum nächsten Tag bestellen können. Aber im Rausgehen bekommen wir nur zu hören: Nein danke, dann bestell’ ich lieber bei Amazon.“



Gut zu wissen

Kunstminister Bernd Sibler wird die Auszeichnung am 8. Oktober in Moosburg verleihen. Informationen zu den Veranstaltungen des preisgekrönten Geschäfts sowie aktuelle Buchempfehlungen des Teams finden sich auch auf www.barbarasbuecherstube.de.



Lesen Sie auch: Zum 50. Todestag von Josef Furtmeier erinnern engagierte Bürger an den aufrechten Moosburger, der als enger Vertrauter und Mentor der „Weißen Rose“ galt.

Außerdem: Bei zwei toten Feldhasen wurde die Hasenpest nachgewiesen. Auch einen Menschen hat der Erreger bereits befallen. Auch Hunde und Katzen sind gefährdet.