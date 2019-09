Doppelhaus in Flammen: Drei verletzte Personen - Wand fällt auf Feuerwehrmann

In Moosburg (Lkr. Freising) steht aktuell ein Doppelhaus in Flammen. Die Feuerwehr versucht derzeit, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Bislang gibt es drei verletzte Personen.

Update von 18.33 Uhr: In Moosburg an der Isar brannte heute eine Doppelhaushälfte, wodurch zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Gegen 11:00 Uhr brach in einer Doppelhaushälfte in der Gärtnerstraße in Moosburg a. d. Isar aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Zimmer im ersten Obergeschoss aus. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, zog sich ein 23-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu.

Die 55-jährige Hauseigentümerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Erdgeschoss aufhielt, erlitt ebenfalls eine leichte Rauchgasintoxikation. Die beiden Verletzten konnten sich anschließend aus dem Haus retten und wurden vor Ort ambulant behandelt.

Das Feuer breitete sich schnell weiter aus, sodass letztlich das gesamte Gebäude in Vollbrand stand.

Die Feuerwehren Moosburg, Pfrombach-Aich und Thonstetten waren zur Brandbekämpfung mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch eine herabfallende Trockenbauwand am Kopf verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Herabfallende Dachziegel beschädigten zwei geparkte Privatfahrzeuge. Weiter wurde das Nachbarhaus durch ein im Rahmen der Löscharbeiten beschädigtes Fenster in Mitleidenschaft gezogen.

Ersten Schätzungen zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Erstmeldung vom 30.9.2019, 15 Uhr: Moosburg - In einer Doppelhaushälfte im Moosburger Stadtteil Bonau ist am Montagvormittag um kurz nach 11 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord berichtete, war der entsprechende Notruf gegen 11.13 Uhr in der Leitstelle eingegangen.

Umgehend eilten Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie die Polizei zum Unglücksort an der Gärtnerstraße. Dort drang dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Gebäudes.

Die umfangreichen Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an, der Bereich ist für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben des Polizei-Sprechers mussten bislang drei leichtverletzte Personen mit Rauchgasvergiftungen behandelt werden, eine von ihnen kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Moosburg/Bayern: Doppelhaus in Flammen - Schaden noch nicht absehbar

Über die Ursache und die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Auskünfte erteilen, Brandfahnder der Kripo Erding sind jedoch vor Ort und unterstützen die Ermittlungen.

