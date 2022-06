Bekommt Moosburg alternative Begräbnisformen? Stadt wird Naturfriedhof prüfen

Von: Nico Bauer

Umringt von Wald und Natur möchten sich immer mehr Menschen später einmal bestatten lassen. In der Stadt Moosburg werden nun alternative Begräbnisformen geprüft. (Symbolbild) © dpa

Sind in Moosburg alternative Bestattungsformen im Grünen möglich? Im Stadtrat steht man dem Thema offen gegenüber – und will nun die Sachlage prüfen lassen.

Moosburg – Braucht Moosburg eine Alternative zum klassischen Friedhof mit Gräbern und Urnenwand? Evelin Altenbeck (Grüne) sieht einen ganz dringenden Bedarf und setzte sich im Stadtrat gegen den Widerstand von Bürgermeister Josef Dollinger durch. Die Idee, einen Trauerpark oder Naturfriedhof zu schaffen, wird weiterverfolgt.

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) wollte die Diskussion eigentlich unterbinden – mit dem Verweis auf die rechtliche Lage. Er erinnerte an die rechtlichen Gegebenheiten, dass so ein Naturfriedhof nur umgesetzt werden könne, wenn es in kommunaler Hand bereits einen vorhandenen Friedhof gebe. Der Ortschef betonte, dass man keine Konkurrenz zum katholischen Friedhof schaffen dürfe. Dieser verfüge auch noch über ausreichend Platz. Sollte die katholische Gemeinde weniger Anfragen und damit weniger Gebühren bekommen, befürchtet Dollinger ernste Probleme. Im schlimmsten Fall könnte die Kirche den Friedhof aufgeben und dann müsste die Stadt übernehmen.

Die CSU lehnt den Vorschlag ab

So leicht wollte sich Evelin Altenbeck aber nicht abspeisen lassen, „denn es kann doch nicht die Lösung sein, dass man nach Bruckberg auswandern muss. Die Zeiten ändern sich und nicht jeder möchte sich auf dem Friedhof beerdigen lassen.“ Seitens der CSU sprach Rudolf Heinz von „einer sehr schönen, guten Idee“, aber dennoch handle es sich um eine freiwillige Leistung. „Das kostet uns Geld und bringt personellen Aufwand mit sich“, sagte Heinz. Deshalb unterstützte die CSU mehrheitlich den Vorschlag des Bürgermeisters, dass man einen Naturfriedhof nicht weiterverfolgen solle.

„Es ist an der Zeit, eine Alternative anzubieten“, betonte hingegen Julia Neumayr (Fresh) und forderte, dem allgemeinen Trend in der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Antragstellerin Altenbeck hatte auch schon einen konkreten Vorschlag parat – mit einem städtischen Grundstück bei Oberreit, das ursprünglich bereits für einen Friedhof angedacht worden war. Die Bürger lehnten die Fläche damals ab, weil sie zu weit abseits der Stadt liegt.

Es werden potenzielle Flächen im gesamten Stadtgebiet geprüft

Letztlich bekam Bürgermeister Josef Dollinger mit 11:14 Stimmen keine Mehrheit für die Ablehnung des Antrags und der Beibehaltung des Status quo. Ein Kompromissvorschlag von Karin Linz (CSU), die alternative Bestattungsstätte ohne die konkrete Option Oberreit weiter zu verfolgen, wurde mit 9:16 Stimmen abgeschmettert. Letztlich gab es dann doch die breite Mehrheit mit 17:8 Stimmen für die Prüfung der weiteren Schritte im Sinne des Antrags. Dabei sollen nun potenzielle Flächen im gesamten Stadtgebiet angeschaut werden. Außerdem soll die Verwaltung samt Bürgermeister das Gespräch mit dem Stadtpfarrer suchen, damit verschiedene Bestattungsangebote nicht in Konkurrenz zueinander stehen.

