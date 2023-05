Beliebte Moosburger Maßschneiderin muss Geschäft aufgeben - Emotionale Botschaft an die Kunden

Atelier im Herzen der Altstadt schließt

Gabi Urban hat sich vor über 30 Jahren als Maßschneiderin selbstständig gemacht. Nun muss sie ihr beliebtes Moosburger Atelier schließen: aus persönlichen Gründen.

Moosburg – Dass etwas nicht stimmt, hatten aufmerksame Kunden schon länger geahnt. Denn in ihrem Moosburger Laden war Gabi Urban zuletzt kaum noch anzutreffen. Auch auf den Social-Media-Kanälen der Maßschneiderei, wo sonst im Tagestakt fröhlich Bilder aus dem Geschäft gepostet wurden, herrschte über Monate Funkstille. Bis zu jener Botschaft, die die Befürchtungen vieler bewahrheitet hat.

Ihre Abwesenheit, so ließ Gabi Urban jetzt auf Facebook und Instagram verlauten, habe „einen nicht so schönen Grund, denn ich musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen kürzertreten und mich über die letzten Wochen und Monate ärztlich betreuen lassen“. Die 55-Jährige wolle „offen und ehrlich sein“, so schrieb sie weiter: „Das alles und die anstehenden gesundheitlichen Maßnahmen haben dazu geführt, dass ich mich mit meiner Zukunft und vor allem der Zukunft meines Ladens beschäftigen musste.“

Am 30. Juni muss sie ihren Laden schließen

Nach über 23 Jahren in Moosburg voller wunderbarer Momente, treuer Stammkunden aber auch dem Bewältigen schwieriger Zeiten müsse sie nun ihrer Gesundheit zuliebe diese Entscheidung treffen. „Ich will es kurz und schmerzlos machen: Wir werden den Laden bereits zum 30. Juni 2023 schließen.“

Diese Zeilen lösten rasch große Betroffenheit in Moosburg und der Region aus. Zahlreiche Freunde, treue Kunden und andere Wegbegleiter sprachen der Unternehmerin in Kommentaren Genesungswünsche aus und würdigten ihre Arbeit in emotionalen Worten. Auch in Anrufen, E-Mails und vor Ort im Laden meldeten sich viele aus Urbans Umfeld.

Dass der öffentlichen Mitteilung eine solche Welle der Solidarität folgen würde, kommt nicht von Ungefähr. Die Firma Gabi Urban Maßschneiderei & Design hat sich über die Jahre ein besonderes Image aufgebaut. Dazu hat sicherlich der ideale Standort im Erdgeschoß des schmucken Feyerabendhauses am Stadtplatz beigetragen. Unzählige Bräute, die frischvermählt aus der Tür des Standesamts im ersten Stock getreten sind, haben ihr Hochzeitskleid zuvor im Erdgeschoß bei Gabi Urban nähen lassen.

Über 100 Prinzenpaare und Tanzgruppen aus ganz Bayern trugen ihre Kleider

Auch die hiesige Vereinswelt ist eng mit dem Betrieb verwoben. So durften sich schon über 100 Faschingsprinzenpaare von Narrhallen und auch Tanzgruppen aus ganz Bayern von Urban mit prächtigen Gewändern ausstatten lassen. Dass die 55-Jährige, die selbst in Gammelsdorf lebt, ihr Handwerk versteht und großen Wert auf Kundenzufriedenheit legt, lässt sich an den hervorragenden Bewertungen auf Onlineplattformen ablesen.

Das Engagement Urbans überstieg dabei oft das, was man von Schneidereien erwartet: Ihre Identifikation mit den Moosburgern hat sie immer wieder unter Beweis gestellt, etwa wenn sie Trachten mit Stadtwappen versieht oder Taschen und Geldbeutel aus den nicht mehr gebrauchten Transparenten des Ortsjubiläums näht. Bürgermeister und Lokalpolitiker tragen bei Anlässen und auch privat voller Stolz ihre Kleidung und Produkte.

2017 gab sie einem tüchtigen Asylbewerber die Chance auf eine Lehre und kämpfte sich an seiner Seite durch Instanzen. Sogar das ZDF berichtete über den Fall. Als sich in der Corona-Pandemie auch für ihr Unternehmen die Existenzfrage stellte, nahm sie dennoch mutig eine Auszubildende auf. Parallel nähte das Team Masken zum Schutz der Bevölkerung, und um sich selbst über Wasser zu halten.

Rennfahrer und Trachtler versorgt

In guten Zeiten entwarf Urban beispielsweise Kollektionen für eines der renommiertesten Münchner Trachtenhäuser oder stattete Rennfahrer von Kawasaki und Karnevalsbesucher in Venedig aus. Dass man ihr auch Lederhosen zum Ändern bringen kann, hat in der Region ebenfalls Seltenheitswert.

Doch nun verlassen die taffe Selbstständige ihre Kräfte. Als das Tagblatt Gabi Urban zum Interview trifft, muss das Gespräch nach wenigen Minuten erst einmal wieder abgebrochen werden. Am Tag darauf, in stabilerem Zustand, erzählt sie davon, wie schwer es ihr gefallen sei, die an die Öffentlichkeit gerichteten Zeilen zu verfassen. „Mein Plan, in zehn Jahren eine Nachfolge zu suchen, ist dahin“, sagt sie mit einer Portion Galgenhumor. Als besonders bitter empfindet sie es, dass das Geschäft nach der für sie extrem harten Corona-Zeit nun endlich wieder anlaufen würde. „Gestern hatten wir jemanden im Laden, der hat gemeint: Warum sperren Sie zu? Das schaut hier ja nach viel Arbeit aus“, berichtet Urban von einer der vielen Begegnungen in diesen Tagen, die sie mit Wehmut erfüllen.

Auf die Frage, wie es nun weiter geht, sagt die 55-Jährige: „Wir wollen die Zeit bis zum 30. Juni sinnvoll nutzen und schauen jetzt, dass wir alle bestehenden Aufträge fertigmachen. Parallel füttern wir nach und nach den Abverkauf unserer Waren.“ In ihrem Social-Media-Post hat Urban bereits verkündet, dass „wir gern mit so wenig Kartons wie möglich unser Geschäft erfolgreich auflösen möchten“, weshalb es in den kommenden Wochen „großartige Rabatte und unschlagbare Preise“ geben werde – gerade im Bereich Tracht und Brautmode. Gutscheine, so informierte sie außerdem, müssten ebenfalls bis Ende Juni eingelöst werden.

Es wäre toll, wenn jemand mein Lebenswerk noch weiterführt.

Für die Ladenfläche am Stadtplatz 14 wird jetzt ein geeigneter Nachfolger gesucht. „Es wäre toll, wenn jemand mein Lebenswerk noch weiterführt“, sagt Gabi Urban. Momentan beherbergt ihr Geschäft außerdem noch die Postfiliale der Altstadt, die von ihrem Team mitbetreut wird. „Die Post muss sich dann wohl auch neu orientieren.“ Natürlich müsse das derzeitige Konzept nicht eins zu eins übernommen werden, sagt Urban. „Es gibt verschiedene Modelle: samt Post und Belegschaft oder ohne Post – es muss auch nicht direkt im Juli weitergehen.“

Aus ihrer Sicht steht jedoch fest: „Die Lage ist ideal für Brautmode.“ Damit meint sie nicht nur innerhalb des Stadtgebiets. „In Erding gibt’s kein Brautmodengeschäft mehr und in Freising auch nicht“, da habe man inzwischen eine regelrechte Monopolstellung im Umkreis. „Stammkunden und Bräute wären viele da, sogar aus München kommen sie zu uns“, sagt Gabi Urban mit Stolz in der Stimme.

Emotionale Worte richtet sie bei der Gelegenheit auch an ihre Mitarbeiterinnen: „Mit meinem großartigen Team, welchem ich nicht oft genug danken kann, dass sie mich in dieser schweren Zeit aufopferungsvoll unterstützen, blicke ich auf eine wundervolle Zeit zurück.“ Eine Angestellte sei schon drei Jahrzehnte bei ihr beschäftigt. Doch die Belegschaft, die aus einer Teilzeitkraft, zwei Azubis und vier Minijobbern bestehe, könne das Geschäft nicht eigenständig fortführen. Sie sei nun froh, dass es für ihre Lehrlinge wohl an anderer Stelle weitergehe: „Eine Auszubildende macht im Juli ihre Gesellenprüfung und wäre dann ohnehin weitergezogen. Und die zweite Auszubildende befindet sich gerade im zweiten Lehrjahr, da ist ebenfalls eine Lösung auf dem Weg.“

Für ihre persönliche Zukunft sieht Gabi Urban allen widrigen Umständen zum Trotz nicht schwarz. Im September stehe zwar ein medizinischer Eingriff bevor, und man falle als Selbstständiger auch in kein finanzielles Sicherheitsnetz – die Rücklagen, die sie gebildet habe, hätten nämlich in der Corona-Zeit herhalten müssen. „Aber ich bin ein grenzenloser Optimist“, sagt sie und lacht. „Mein Hausarzt ist super, und meine Kinder sind auch für mich da.“ Und wer wisse das schon: „Irgendwann wird’s mit mir vielleicht schon weitergehen.“

