Der Heimat stets verbunden: Bernhard Kerscher aus Moosburg feiert 85. Geburtstag

Teilen

Gratulanten aus Familie, Politik, Vereinen und Organisationen kamen, um Bernhard Kescher (M.) zum Geburtstag zu gratulieren. © Fuchs

Seinen 85. Geburtstag feierte Bernhard Kerscher aus Moosburg kürzlich. Dabei wurden auch sein Engagement für die Archäologie und die Geschichte gewürdigt.

Moosburg – Bernhard Kerscher ist ein heimatverbundener Mensch, der einfach gerne in der Natur ist. Er sagt von sich selbst, dass er es nicht braucht, wenn um ihn viel Aufhebens gemacht wird. Am vergangenen Samstag, zu seinem 85. Geburtstag, ließ sich das nicht umgehen. Zahlreiche Gratulanten aus Familie, Politik, Vereinen und Organisationen kamen, um dem Jubilar zu beglückwünschen und seine Leistungen zu würdigen. Allen voran Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger, der Kerscher gratulierte und ihm im Namen der Stadt für alles dankte, was er für den Heimatverein und das Heimatmuseum in der Dreirosenstadt geleistet hat.

Ein Experte in Sachen Archäologie und Geschichte

Das Museum leitete der sympathische Rentner von 2005 bis 2022, beim Verein, dessen Vorsitzender er von 2007 bis 2012 war, ist er immer noch ein gern gesehenes Mitglied. Denn die Archäologie und Geschichte sind seit über 30 Jahren das Steckenpferd von Bernhard Kerscher, und er beeindruckte mit seinem Engagement, seinem Auge für Artefakte aus der Vergangenheit und seinen Recherchen selbst Fachleute. „Er hat in unserer Umgebung wahnsinnig viel an vor- und frühgeschichtlichen Funden entdeckt, die uns da den Blick in die Vergangenheit öffnen. Denn wenn Bernhard Kerscher so was nicht gefunden hätte, würden wir vieles gar nicht wissen“, sagte Historiker Dr. Dominik Reither über den 85-Jährigen. Kein Wunder, dass Kerscher in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Vorträge und Führungen halten durfte. Dabei fesselte er nicht nur mit seinem Fachwissen, sondern schaffte mit seiner freundlichen Art und dem verschmitzten Lächeln eine Wohlfühlatmosphäre.

Für den Jubilar ist das Engagement für die Gesellschaft und das Mitmachen in geselliger Runde ein wichtiger Faktor. Deshalb war er jahrelang sportlich aktiv in der Trimm-Dich-Gruppe, engagierte sich politisch in der CSU und spielte im Kammerorchester Klarinette – ein Instrument, das er sich selbst beigebracht hatte. Im Orchester spielt er mittlerweile nicht mehr, aber Sport treibt er noch täglich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Tägliche werden zehn Liegestützen gemacht

Bevor abends der Fernseher eingeschaltet werden darf, muss erst das Fitnessprogramm absolviert sein, erzählt Bernhard Kerscher. Das beinhaltet unter anderem zehn Liegestütze, 25 Kniebeugen und 25 Beinscheren. Im anschließenden Fernsehprogramm läuft überwiegend das Bayerische Fernsehen, wo auch die Lieblingsserie „Dahoam ist Dahoam“ läuft, die er immer mit seine Frau Josefine geschaut hat. Mit ihr war der 85-jährige über 55 Jahre verheiratet, ehe sie im März 2020 verstarb und eine große Lücke hinterließ. Mit ihr zusammen hat der Jubilar vier Kinder und 15 Enkelkinder.

Zum 85. Geburtstag des ehemaligen Elektroingenieurs bei Siemens gratulierte auch erstmals Urenkelin Luna. Sie darf sich über einen tollen Uropa freuen, der bei den Enkeln sehr beliebt ist, weil er jeden Spaß mitmacht und sie mit Neckereien und Zauberkunststückchen unterhält. Tochter Uschi erzählt, dass es ihrem Vater immer schon wichtig war, dass sich seine Kinder und Enkel vielseitig interessieren, Instrumente lernen, Sport treiben und sich in Vereinen und der Gesellschaft engagieren.

Der Jubilar ist gerne in der Natur unterwegs

Aber auch die Natur spielte immer eine große Rolle. Erinnerungen an Bergwanderungen, Spaziergänge oder das Kanalschwimmen verbinden alle seine Kinder mit Bernhard Kerscher. Aber auch die Abhärtung beim Baden oder Radlfahren bei erfrischenden Temperaturen. Der 85-Jährige, der selbst noch Rad fährt und dabei so etwas wie Handschuhe und Mütze nicht kennt, sagt „Unkraut vergeht nicht“ und wünscht sich vor allem Gesundheit. Auch wenn er sich inzwischen viele Sachen aufschreiben muss, geht er nach wie vor mit wachen Augen durch die Natur und freut sich, wenn in den Abendstunden Rehe und Füchse vor seinem Fenster im naturbelassenen Garten auftauchen. „Alles hat seine Zeit“, weiß der Jubilar, der die Aufgaben im Heimatmuseum 2022 in die Hände seines Sohnes Michael gelegt hat, und blickt zufrieden auf den Großteil der bisherigen 85 Jahre zurück.



Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.