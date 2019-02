Der Beruf war sein Lebenswerk: Nachruf auf Ex-Normstahl-Chef Gerhard Dörschmidt

Er stand jahrelang an der Spitze von Normstahl in Moosburg, war treusorgendes Familienoberhaupt und vielseitig engagiert. Nun ist Gerhard Dörschmidt gestorben.

Moosburg – Der Beruf war sein Leben, und nicht erst als er als Geschäftsführer bei der damaligen Firma Normstahl in Verantwortung stand, füllte ihn dieser aus und prägte ihn. Selbst im Ruhestand engagierte er sich weiter, war bis 2016 drei Perioden lang 2. Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Moosburg. Am 26. Januar schloss Gerhard Dörschmidt im 81. Lebensjahr nun für immer seine Augen. Zurück bleiben in großer Trauer seine Söhne Jürgen und Frank, und ihre Frauen Karin und Andrea, die Enkel Tanja, Michael, Sebastian, Veronika und Tim sowie die Urenkel Elena, Elias, Maximilian, Anna-Maria, Elisabeth und Korbinian, seine noch lebenden Geschwister Walter, Annemarie und Edda mit Familien – sowie alle Freunde und Wegbegleiter, die ihn kennen und schätzen gelernt haben.

Geboren am 15. Mai 1938 in Chiesch im heutigen Tschechien verlor Gerhard Dörschmidt bereits als Fünfjähriger seinen Vater, der 1943 bei einem Bombenangriff getötet wurde. Die Mutter Emilie und ihre acht Kinder kamen als vertriebene Sudetendeutsche nach Moosburg. Es war eine schwere Zeit ohne Vater, man lebte in einer Baracke, hatte nicht einmal das Nötigste und musste täglich um Essen betteln.



Verantwortung zu übernehmen, für die Familie da zu sein, das war für Gerhard Dörschmidt zeitlebens wichtig. Bereits mit 14 Jahren begann er eine Lehre bei der Firma Normstahl – und die Tätigkeit in diesem Unternehmen wurde sein berufliches Lebenswerk. 1964 wurde ihm die Prokura übertragen. Von 1973 bis zu seinem Ruhestand 1998 war er Geschäftsführer. Er blieb dem Unternehmen auch treu, als sich die Chefs Ende 1997 entschieden, mit der schwedischen Firma Cardo Door zu fusionieren oder besser in dieser aufzugehen. Nach 46 Jahren und der sich international anbahnenden Veränderung sah Dörschmidt seine Zeit gekommen, sich zurückzuziehen.



Seinen Ruhestand konnte er mit seiner zweiten Frau Maria, die er 1974 geheiratet hatte, einige Jahre gesund genießen, zumal er sich von seinem Herzinfarkt von 1984 gut erholt hatte. In dieser Zeit genoss er es, mit der „Grundner-Radler-Gruppe“ Touren zu bewältigen, und wenn es Winter war, wanderte man einfach gemeinsam. Einmal pro Woche ging er mit seinen Freunden nach Bad Gögging zum Schwimmen, wobei das anschließende Fischessen, wie Sohn Jürgen verrät, „immer ein Highlight“ war. Bis zuletzt war auch der wöchentliche Stammtisch mit Freunden ein fester Bestandteil seines Terminkalenders.



Auch genoss er die Spaziergänge im Bayerischen Wald – selbst nannte er sie „Gerhards Ruh“. Aber er war auch viel mit den Enkeln Sebastian und Veronika unterwegs und zeigte beiden seine geheimen Schwammerlplätze.



Er war immer einer, der in die Zukunft geblickt hat, überstand die OP nach der Diagnose Prostata-Krebs 2004 sehr gut, war lebensfroh. Doch als die Krankheit 2017 in verstärkter Form zurückkehrte und er dann auch noch seiner Frau Maria im August des vergangenen Jahres ins Grab nachblicken musste, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends. Wöchentliche Arztbesuche standen an, die sein Sohn Jürgen und dessen Frau Karin mit ihm tätigten. Hilfe für die Schmerzen erfuhr er im Krankenhaus Achdorf.



Wegen der Nähe zur Familie seines Sohnes Jürgen wurde die weitere ärztliche Versorgung auf der Palliativstation im Klinikum St. Elisabeth Straubing durchgeführt. Am 22. Dezember 2018 wurde er in das BRK-Pflegeheim Mitterfels verlegt. Mit palliativer Begleitung durch „Pallidomo“ wurde er bestens versorgt, bis das Herz von Gerhard Dörschmidt für immer zu schlagen aufhörte.



Am Freitag, 8. Februar, trat ein Mensch, der immer gestalten wollten, auf dem Moosburger Friedhof seinen letzten Erdenweg an. Nicht treffender könnten die Worte auf der Todesanzeige sein: „Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann. Es ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.“