Berufs-Info an der Realschule Moosburg: Unkompliziert Kontakt zu Ausbildungsbetrieben geknüpft

Von: Andrea Hermann

Mit kleinen Vorführungen warben (v. l.) Marlene Moosburger und Tanja Sellmaier für die Ausbildung zur Chemielaborantin. © Hermann

Insgesamt 90 Aussteller haben beim Berufs-Info-Tag an der Moosburger Kastulus-Realschule über die Möglichkeiten nach der Schule informiert.

Moosburg – Für Schüler und Eltern bot sich am Dienstagnachmittag eine tolle Möglichkeit, Kontakte zu Ausbildungsbetrieben sowie privaten und staatlichen Schulen zu knüpfen. 90 Aussteller waren in die Kastulus-Realschule gekommen und informieren umfassend und unkompliziert über die Möglichkeiten, die sich den Jugendlichen nach der Schulzeit bieten. Und das Tolle vor allem für die jungen Leute, die noch nicht wissen, wohin der Weg sie führen wird: Es waren auch viele Auszubildende gekommen, die aus erster Hand berichten konnten.

So etwa Tanja Sellmaier und Marlene Moosburger, die bei einer Laborgruppe für Umwelt-, Wasser-, Agrar-, Futtermittel- und Lebensmittelanalytik ihre Ausbildung zur Chemielaborantin absolvieren. Wie es dazu kam? „Mir hat Chemie in der Schule Spaß gemacht“, erzählt Marlene Moosburger, und deshalb hätte sie bei der Agrolab Labor GmbH angefangen. Ihre Kollegin Tanja Sellmaier hatte in der Schule kein Chemie, wurde aber durch ihre Familie auf diesen Beruf aufmerksam. Beide sind nun im dritten Lehrjahr – und es macht beiden „viel Spaß“, wie die interessierten Besucher erfuhren.

Viele interessierte Jugendliche waren zur Berufs-Info-Tag gekommen, den Elternbeiratsvorsitzende Ulrike Reichelt heuer wieder organisiert hatte – zur Freude von Schulleiter Wolfgang Korn (l.). © Hermann

Viel Fragen beantwortete an diesem Nachmittag auch Stephan Scheler von der Bundespolizei. Dass Bewerber für die Bundespolizei körperlich fit sein und das Schwimmabzeichen in Bronze haben müssen, keine sichtbaren Tätowierungen haben dürfen, die Ausbildung 2,5 Jahre dauert und das größte Ausbildungszentrum in Bamberg liegt, interessierte die Schülerinnen und Schüler sehr.

Auch in den sozialen Berufen gab es viel Neues zu erfahren – etwa, dass man die Ausbildung zur Pflegefachkraft bereits ab 16 Jahren (nicht mehr 17 Jahre) machen darf, die neue, am 1. Januar 2020 eingeführte generalistische Pflegeausbildung die Berufsprofile Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege vereint und diese nach der dreijährigen Ausbildung viel mehr Möglichkeiten bietet.

Über die vielen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundespolizei informierte Stephan Scheler die jungen Leute beim Berufs-Info-Tag an der Realschule. © Hermann

Wer sich mehr fürs Handwerk interessierte, war ebenfalls genau richtig: Viele Ausbildungsbetriebe aus der Region warben um Kfz- und Werkzeugmechaniker, Gärtner, Bäcker und Co.

Überhaupt war das Angebot breit gefächert. Und für die Jugendlichen bot sich die einmalige Chance, „frühzeitig und zwanglos einen Kontakt zur Berufswelt herzustellen“, wie Elternbeiratsvorsitzende Ulrike Reichelt, die den Berufs-Info-Tag bereits zum sechsten Mal organisiert hat, bei der Eröffnung betonte. Ihr Appell an die Jugend: „Nutzt die Chance – und nutzt die Möglichkeit, Praktika zu machen.“ Auch Schulleiter Wolfgang Korn findet es „wichtig, in die Berufswelt reinzuschnuppern“. Der Anfang dafür wurde am Dienstag gemacht.

