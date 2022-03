Besuch in Erstaufnahmeeinrichtung: Herrmann sieht Landkreis Freising für Ukraine-Geflüchtete „gut vorbereitet“

Von: Nico Bauer

Flankiert von Ehrenamtlichen: (v. l.) Minister Florian Herrmann und Ministerin Ulrike Scharf sowie Vize-Landrätin Anita Meinelt und 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer. © Bauer

Bei einem Minister-Besuch in der Moosburger Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete herrschte nun Zufriedenheit bei den Verantwortlichen - trotz aller Herausforderungen.

Moosburg – In der Stadt Moosburg ist man bereit für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine: Davon konnten sich am Samstag Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann und Sozialministerin Ulrike Scharf überzeugen, als sie in einer Führung durch die Sporthalle der Moosburger Realschule die Erstaufnahmeeinrichtung für ukrainische Geflüchtete begutachteten.

Werner Wagensonner, der Landkreis-Sachgebietsleiter für Soziales und Asyl, zeigte den beiden Vertretern aus der bayerischen Regierung den Stand der Vorbereitungen. Über das Foyer der Stadthalle werden die Menschen in die dortige Gymnastikhalle gebracht, die den Empfangsbereich darstellt und dann mit einem Coronatest anschließt. Nach diesen beiden Stationen geht es dann weiter in die benachbarte Realschul-Halle, in der Bauzäune zumindest kleine Privatsphären für Familien ermöglichen sollen. „Die Anordnung der Betten wird sich je nach den Familiengrößen noch ändern“, sagte Wagensonner.

Plan B für Corona-Szenario

Erste Ankünfte deuteten an, dass auch Corona eine Herausforderung werden könnte. Der Landkreis Freising hat deshalb einen Plan B, wenn mehr Isolierzimmer für positiv getestete Personen benötigt werden. Zudem sollen den ukrainischen Familien dann auch Impfangebote gemacht werden. „Wir haben zwei ehrenamtliche Dolmetscher, so dass die Kommunikation ganz gut funktioniert“, sagte Wagensonner. Staatskanzlei-Chef Herrmann regte an, gleich die beruflichen Qualifikationen mit der Erfassung abzufragen. Realistisch gesehen würden die Flüchtlinge länger im Land bleiben und da wäre eine Unterbringung auf dem Arbeitsmarkt wichtig.

Die Feldbetten für Geflüchtete stehen in der Turnhalle der Moosburger Kastulus-Realschule bereit. © Bauer

Herrmann machte bei dem Ortstermin aber auch deutlich, dass Bayern und Deutschland vor einer gewaltigen Herausforderung stünden. Die Flüchtlingswelle 2015 brachte etwa 2,5 Millionen Menschen – diesmal erwarten erste Schätzungen zwischen vier und sechs Millionen. „Corona ist deutlich berechenbarer“, sagte Herrmann, „weil es mit naturwissenschaftlichen Rechnungen funktioniert. Zudem brauchen wir bei den Flüchtlingen die Bereitschaft der Bürger, das über einen längeren Zeitraum mitzumachen“.

178 private Angebote zur Unterbringung - Gespräche mit Hotels

Das Landratsamt hat bereits 178 private Unterbringungsangebote und führt auch Gespräche mit Hotels. Florian Plajer, Abteilungsleiter im Landkreis für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften, brachte noch eine andere Option ins Gespräch. Er machte deutlich, dass die Nutzung von Studentenwohnheimen für Geflüchtete allerdings wegen den Förderrichtlinien des Freistaats nicht möglich sei. Diese Situation überraschte den Staatskanzlei-Chef sichtlich. Florian Herrmann machte deutlich, dass die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten nicht an Formalien scheitern dürfe. Und mit Blick auf Moosburgs Erstaufnahmeeinrichtung nahm er mit, „dass der Landkreis Freising gut vorbereitet ist“.

