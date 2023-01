Bienen unter ständiger Beobachtung: Moosburger Gymnasiasten tüfteln gemeinsam mit Imkern

Sie haben es geschafft: Jugendliche des Moosburger Gymnasiums haben eine funktionierende Überwachung von Bienenstöcken auf die Beine gestellt. © Schule

Schüler des Moosburger Gymnasiums haben eine verlässliche Überwachung von Bienenstöcken ausgetüftelt. Im Notfall kann das den emsigen Insekten das Leben retten.

Moosburg - Unter dem Motto „Bee brother is watching you“ realsierte das Informatik-P-Seminar des Moosburger Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums in enger Zusammenarbeit mit dem Imkerverein Moosburg ein Projekt zur verlässlichen Überwachung von Bienenstöcken. Vorsitzender Franz Härtl unterstützte die Schüler als durchgängiger Ansprechpartner.

Angefangen hatte das Projekt mit der Idee, einen Bienenstock auf verschiedenste Weise zu überwachen, inspiriert von dem Internet-Blog „Beelogger“. Eine ständige Überwachung hilft dem Imker, stets über den Zustand des Schwarms informiert zu sein. Bei ungewöhnlichem Verhalten kann er sofort reagieren und damit verhindern, dass ein gesamtes Bienenvolk stirbt oder den Stock verlässt.

Größere Möglichkeiten als vermutet

Was die Gymnasiasten zunächst überraschte: Die Möglichkeiten der Überwachung sind mit dem nötigen Know-how größer als vermutet: Sie reichen von einer Waage am Bienenstock über Lichtschranken am Eingang bis zur Überwachung mit Temperatur-, Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitssensoren. Die Jugendlichen entschieden sich letzten Endes für eine Kamera am Eingang und Sensoren. Sie überwanden alle Hindernisse und schafften es schließlich, die Sensoren einzubauen, die Werte drahtlos zu übertragen und eine Website zu erstellen, sodass die Daten online einsehbar sind.

Lohn der Arbeit: Seit Juli werden die Daten eines Bienenstocks des Imkervereins Moosburg fast ununterbrochen automatisch übermittelt. Sie können über die Vereinsseite der Imker oder über die Homepage des Gymnasiums abgerufen werden. Dank gilt neben Härtl auch Max Wadenspanner von Gut Weiglschwaig, dessen Internetzugang für das Projekt verwendet werden durfte.

Nils Brandes

