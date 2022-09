Bio-Dilemma, schwindende Koch-Künste und Klimawandel: Ortsbäuerinnen-Debatte in Moosburg

Von: Nico Bauer

Tauschten sich aus: Zum Ortsbäuerinnen-Tag des Bayerischen Bauernverbands war auch Landrat Helmut Petz (l.) in den Hotel-Gasthof Huber am Moosburger Viehmarktplatz gekommen, um landwirtschaftliche und gesellschaftliche Themen zu besprechen. © Bauer

Ein Umdenken wurde jetzt bei mehreren Themen gefordert, als sich die Ortsbäuerinnen in Moosburg mit dem BBV-Kreischef und dem Freisinger Landrat austauschten.

Moosburg – Viel zu besprechen gab es am Donnerstag nach zwei Jahren Corona-Zwangspause beim traditionellen Treffen der Ortsbäuerinnen in Moosburg. Im Huberwirt sprach BBV-Kreisgeschäftsführer Gerhard Stock ein Umdenken an, aber auch Landrat Helmut Petz zeigte Möglichkeiten für neue Zusammenarbeiten auf. Kreisbäuerin und Gastgeberin Elisabeth Mayerhofer ging bei ihrem Rückblick noch einmal auf den Landfrauentag ein. Mit 110 Teilnehmerinnen sei dieser trotz Corona ganz gut besucht gewesen. Heuer hatte man acht regionale Aussteller vor Ort.

„Jetzt wissen wir, dass wir Masse und Klasse benötigen“

Die regionalen Direktvermarkter waren dann auch ein Thema von Bauernverband-Kreisgeschäftsführer Gerhard Stock. Er erinnerte daran, dass man mit der Bio-Produktion von Lebensmitteln als geschützte Bereiche dachte, krisensicher zu sein. Die Inflation und steigende Energiepreise hätten nun aber zur Folge, dass viele Menschen vor allem auf den Preis schauen müssten. Stock sprach von einem Umdenken: „Wir dachten, dass Klasse statt Masse das Allheilmittel ist. Jetzt wissen wir, dass wir Masse und Klasse benötigen.“ Stock bilanzierte die Ernte von Getreide und Mais („Da sind wir im Landkreis mit einem blauen Auge davongekommen“) und machte deutlich, dass man es sich nicht leisten dürfe, die lokale Nahrungsmittelproduktion aufzugeben.

Einen Hopfenkranz gab es für Landrat Helmut Petz im Beisein von BBV-Kreisgeschäftsführer Gerhard Stock (l.) von Kreisbäuerin Elisabeth Mayerhofer und stellvertretende Kreisbäuerin Eva Steinberger (r.). © Bauer

Landrat Helmut Petz nahm eine Anregung von Elisabeth Mayerhofer auf, wonach man im Bereich Ernährung und Gesundheit mehr Bildungsangebote schaffen solle. „Es ist ein dramatischer Kulturverlust, dass weite Teile der Bevölkerung nicht mehr kochen können“, sagte der Landrat. Kreisbäuerin Mayerhofer lud er ein, bei einer Tagung mit den weiterführenden Schulen im Landkreis dabei zu sein und das Thema zu besprechen.

„Fairtrade ist nicht nur Kaffee aus Nicaragua, sondern auch Apfelsaft aus der Region“

Der Landrat hatte den Ortsbäuerinnen aus dem ganzen Landkreis einiges mitzuteilen. So sei das Thema Fairtrade auch eine Initiative, die die heimische Landwirtschaft mit einschließe. „Fairtrade ist nicht nur der Kaffee aus Nicaragua, sondern auch der Apfelsaft aus unserer Region“, so seine Botschaft. Helmut Petz sagte, dass auch die hiesigen Landwirte eine faire Entlohnung für ihre Lebensmittel bekommen. Fairtrade beginne bereits im Landkreis.

Der Landrat ging auch auf den Klimawandel („Der ist längst bemerkbar geworden“) ein und betonte, dass es für einen CO2-neutralen Landkreis keine Freiflächenanlagen und damit wegfallende Produktionsflächen der Landwirtschaft benötige. „Eigentlich hätten wir genug Dächer für Photovoltaikanlagen“, sagte Petz. Nur könne man den Grundstücksbesitzern keine Vorschriften machen und müsse bis zum Umdenken mancher Besitzer noch leerer Dächer Übergangslösungen finden. Dafür brauche es unter anderem neue Windräder.

