BMW-Fahrer wird von 80-Jährigem im Mercedes abgedrängt - dann nimmt er die Verfolgung auf

Nachdem ein BMW-Fahrer (27) von einem Mercedes abgedrängt wurde, verfolgte er den Unfallflüchtigen (80). Dessen Schlingerfahrt war allerdings noch nicht vorbei.

Moosburg - Mit seinem Mercedes fuhr am Montagabend in Moosburg ein 80-Jähriger auf der Münchener Straße Richtung Bonaustraße. Dabei geriet er laut Polizei offensichtlich in die Fahrbahnmitte, sodass ein entgegenkommender Landshuter Autofahrer (27) ausweichen musste und gegen den Randstein fuhr. Dadurch wurden die beiden rechten Felgen seines BMW beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte derweil seine Fahrt fort – und touchierte in der Jägerstraße noch eine Grundstücksmauer. Inzwischen gelang es dem 27-Jährigen, den Mercedes in der Fischerstraße zu stoppen und die Polizei zu verständigen.

Die Beamten stellten bei dem 80-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 2700 Euro geschätzt.

