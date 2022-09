Frau (87) fängt Feuer: Moosburgerin schwebt nach Zimmerbrand in Lebensgefahr

Von: Andrea Hermann

Vom Rettungsdienst wurde die Moosburgerin mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. © Albrecht

Bei einem Zimmerbrand in Moosburg wurde am Freitagnachmittag eine 87-jährige Frau lebensgefährlich verletzt: Mit schwersten Verbrennungen wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert.

Moosburg - In einem Einfamilienhaus an der Steinbockstraße in Moosburg ist am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Unfallort ankamen, fanden die Einsatzkräfte eine ältere Frau, die in der Wohnstube schwerste Verbrennungen erlitten hat.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Vermutlich, so teilte die PI Moosburg auf FT-Nachfrage mit, „fing die Frau beim Anschüren von einem alten Ofen in der Wohnstube Feuer“. Mit schwersten Verbrennungen wurde die Rentnerin ins Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr.

Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Erding.

