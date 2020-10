Brand in Mehrfamilienhaus in Moosburg: Frau verletzt - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Ein Feuer ist am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus der Stadt Moosburg ausgebrochen. Dabei wurde eine Frau verletzt. Inzwischen ermittelt die Polizei.

Moosburg - Ein Feuer ist am Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Moosburger Neustadt ausgebrochen: Wie Kommandant Gerhard Hochleitner berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 13.05 Uhr mit der Meldung „Kellerbrand – Personen in Gefahr“ alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten umgehend an die Sudetenlandstraße in direkter Nachbarschaft zum Sportplatz des TSV Moosburg-Neustadt, wo aus einem städtischen Wohngebäude bereits dichter Qualm drang.

Feuer in der Moosburger Neustadt: Keller in Flammen

Drei Trupps kämpften sich mit schwerem Atemschutzgerät sowie ausgerüstet mit Wärmebildkamera und C-Rohren zum Brandherd durch - und konnten das Feuer nach kurzer Zeit auch löschen. Die Flammen hatten sich zuvor in einem Abteil ausgebreitet und dazu den kompletten Keller sowie das Treppenhaus bis unters Dach verraucht.

+ Neben dem Kellerbereich wurde auch das komplette Treppenhaus verraucht. Die Feuerwehr nahm hier eine Überdruckbelüftung vor. © Roland Albrecht

Laut Gerhard Hochleitner sei der Einsatz verhältnismäßig glimpflich abgelaufen, lediglich eine Frau von insgesamt 31 gemeldeten Bewohnern musste aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Moosburger Feuerwehr beseitigte den Rauch per Überdruckbelüftung und konnte den Einsatz gegen 14.30 Uhr schließlich beenden. Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig noch unklar, ein Sprecher der Moosburger Polizeiinspektion bestätigte unserer Zeitung entsprechende Ermittlungen. Zur genauen Schadenshöhe konnte zunächst keine Aussagen gemacht werden.

Schwarzer Dienstag: Zwei Jugendliche sterben an Bahnhof, Handwerker stürzt von Dach

Der gesamte Dienstag war für die Rettungs- und Einsatzkräfte in der Region rund um Moosburg äußerst herausfordernd. Bereits am Morgen hatte sich in Bruckberg (Landkreis Landshut), nur wenige Kilometer von Moosburg entfernt, eine Tragödie ereignet: Zwei Schüler wurden beim Überqueren der Bahnhofs-Gleise von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Wenig später mussten die Einsatzkräfte zu einem Arbeitsunfall im nahen Gammelsdorf ausrücken: Dort war ein 31-jähriger Zimmerer aus rund fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und auf einen Betonboden aufgeprallt.

