Mit gestreckten Beinen in den Rücken gesprungen: Brutale Attacke vor Moosburger Wirtschaft

Vor einer Moosburger Wirtschaft eskalierte eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Ein 16-Jähriger landete im Krankenhaus.

Moosburg – Mit Schnittverletzungen an Händen und im Gesicht musste ein 16-Jähriger am Donnerstag gegen 23 Uhr nach einer heftigen Auseinandersetzung in einem Moosburger Biergarten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vor der Gaststätte Am Gries waren zwei Gruppen von Jugendlichen in Streit geraten, wie die Polizei berichtet. Um für Ruhe zu sorgen, wurde eine Gruppe von einem Mitarbeiter der Wirtschaft aufgefordert, den Biergarten zu verlassen.

In den Rücken getreten

Noch während die Jugendlichen abzogen, kam es nochmals zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Fachlageristen und einem 16-Jährigen, beide aus Moosburg. Als der Jüngere dann der „gegnerischen“ Gruppe den Rücken zukehrte, sprang ihm der 17-Jährige mit gestreckten Beinen in den Rücken. Der 16-Jährige stürzte über eine Bierbank und zog sich durch ein berstendes Glas Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Der Angreifer wurde wenig später von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen. Er wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Beide Jugendliche waren deutlich alkoholisiert, wie die Polizei berichtet.

Lesen Sie auch:

Großeinsatz nach Fund von herrenlosem Kajak auf der Amper - Nun gibt es ein Nachspiel