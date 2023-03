Bühne Moosburg spielt „Mitternachtsspitzen“: Perfekte Inszenierung mit Schauspielern in Höchstform

Teilen

Die Darsteller begeisterten mit ihrem Schauspiel in dem klassischen Thriller „Mitternachtsspitzen“. Das Stück ist noch an fünf Terminen in der Schäfflerhalle zu sehen. © Martin

Die Bühne Moosburg führt in diesen Tagen ihre neueste Inszenierung auf. Bei der Vorpremiere von „Mitternachtsspitzen“ wurde das Publikum prächtig unterhalten.

Moosburg – Was für ein Verwirrspiel! Mit dem Thriller „Mitternachtsspitzen“ ist der Bühne Moosburg die perfekte Inszenierung eines klassischen Thrillers gelungen. Die britische Drehbuchautorin Janet Green stand Pate bei dem hintergründigen Stück, in dem die Spannungskurve bis zum überraschenden Ende stetig ansteigt, und bei dem Thomas J. Heim Regie führt. Bei der Seniorenvorstellung – der inoffiziellen Premiere – am Donnerstagabend zeigten sich die Schauspieler in Höchstform.

Keine fünf Minuten sind vergangen und schon ist Lesley Paul (Melina Jenzig) in Todesangst. Eine unheimliche Stimme aus dem Telefon hat ihr baldiges Ableben angekündigt. Ein fieser Stalker scheint ihr auf den Fersen zu sein. Mit hoher singender Stimme meldet sich der Unbekannte immer wieder und droht mit Mord, noch „ehe der Monat vorbei ist“. Durch die eigene Angst in den Wahnsinn getrieben zu werden, das befürchtet die junge Frau spätestens zum Ende des zweiten Akts hin, als dunkle Gestalten vor dem Fenster die Schatten ihrer Hände spazieren lassen. Ein gellender Schrei – Hitchcock lässt grüßen.

Mächtig Applaus gab es am Donnerstag bei der Seniorenvorstellung, die bei der Bühne Moosburg traditionell die Vorpremiere bildet. © Martin

Ehemann Max (Felix Mayer) beruhigt seine Frau. In seinen Augen ist die mysteriöse Angelegenheit nur ein dummer Scherz. Lesley’s Tante Bee (Elfriede Stettmeier) hingegen sieht in den hysterischen Zusammenbrüchen eher das Bemühen Lesleys, von ihrem Mann mehr Zuneigung zu erheischen. Sie bezweifelt die Glaubwürdigkeit des Unschuldslamms in seiner „Heimchen-am-Herd“-Rolle. Schließlich habe Ashley als Kind schon gelogen, um mehr Aufmerksamkeit von anderen zu erheischen. Freundin Peggy (Jana Brückner) scheint der jungen Frau jedoch zu glauben. Die anstehende Reise nach Venedig, die Max zunächst aus beruflichen Gründen verschiebt, wird schließlich doch angetreten. Am gleichen Abend dann eine schreckliche Wendung: Der Anrufer kündigt den Mord noch am selben Abend an. Die Ereignisse überstürzen sich und fordern die böse und unerwartete Wahrheit zutage.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die hilflose und verzweifelte Frau spielt Melina Janzig so glaubwürdig, dass man ihr die Rolle von der ersten bis zur letzten Minute abnimmt und mitfiebert, wer hinter dem Mordkomplott steckt. Gleiches gilt für Felix Mayer und Jana Brückner. In weiteren Rollen glänzen Markus John (Ash), Jürgen Radius (Fenton), Michael Lorentschk (Eddy), Jonathan Eppler (Malcolm), Robert Kern (Johnson), Andrea Janovsky (Rosie), sowie Marie Kiermeier und Sophia Klessinger-Janovsky als Mädchen. Die Bühne, auf der Herbert Kramkowski und Rolf Jenzig perfekt das Flair der 60er Jahre einfangen, ist wohltuend spärlich eingerichtet. Mächtigen Applaus erhielten die Akteure beim Schlussvorhang in der mit Senioren voll besetzten Schäfflerhalle.

Maria Martin

Gut zu wissen Die weiteren Vorstellungstermine von „Mitternachtsspitzen“ lauten: Heute, Samstag; Freitag, 17. März; Samstag, 18. März; Freitag, 24. März; Samstag, 25. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Schäfflerhalle in Moosburg. Tickets gibt es bei Schreibwaren Bengl in Moosburg (Herrnstraße 5), unter www.buehne-moosburg.de sowie Restkarten an der Abendkasse.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.