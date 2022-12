Bürgersteig und Radweg? Private Grundbesitzer bremsen Infrastruktur-Vorhaben im Bereich Pfrombach

Von: Nico Bauer

Die Stadt Moosburg würde in Pfrombach gern einen Bürgersteig bauen und in der Region einen durchgehenden Radweg ermöglichen - doch private Grundstücksbesitzer stellen sich quer. © Jan Woitas/dpa

Pfrombach könnte einen Gehweg bekommen. Der wird aber teuer – und es braucht die Zustimmung aller Anlieger.

Aich – Seit Jahren ist der zunehmende Verkehr in Pfrombach (Stadt Moosburg) ein großes Thema und die Suche nach Lösungen gestaltet sich durch die örtlichen Gegebenheiten schwierig. In der Bürgerversammlung am Mittwoch legte die Stadt Moosburg nun eine grobe Planung für einen Gehweg vor. Bürgermeister Josef Dollinger machte auch deutlich, dass die Maßnahme nur dann konkret werde, wenn alle Grundstücksbesitzer mitziehen.

Manch Pfrombacher müsste Mauer versetzen oder Einfahrt neu anlegen

In Pfrombach machen die geografischen Gegebenheiten das Projekt extrem komplex und damit auch teuer. Die Straße ist eng und die Topografie hügelig. Somit müssten auf Grundstücken Mauern versetzt und die teilweise schon sehr steilen Einfahrten in die Grundstücke neu angelegt werden. Diese erforderlichen Veränderungen lassen allerdings nicht jeden Anlieger sofort in Jubel ausbrechen. „Ich weiß auch nicht, wie wir da weitermachen sollen“, sagte der Bürgermeister zur Problematik.

Den Gehweg, der mehr als eine Million Euro kosten würde, will Dollinger nur bei Einigkeit im Dorf angehen: „Ich gebe nicht ein paar 100.000 Euro für die Planung aus, wenn dann drei Anlieger nicht mitmachen und wir alles einstampfen.“

Ein anderes heißes Eisen ist die notwendige Straßenquerung, die sich die meisten Pfrombacher in der Ortsmitte beim Gasthaus Sainer wünschten. Diese Stelle lehnte die Polizei jedoch ab, so dass man zwei Bereiche abseits des Zentrums mit ausreichender Sichtbarkeit suchen musste. Hier bezweifelte eine Mutter, dass die Schulkinder dort die Straße queren würden. Zudem machte Bürgermeister Josef Dollinger deutlich, dass mit der Fertigstellung eines Gehwegs die Durchfahrtsgeschwindigkeit von 30 auf 50 Stundenkilometer nach oben gesetzt werden müsste.

Als erste Testmaßnahme werden nun Straßenverengungen angelegt, um die Querungen zu simulieren. Aus diesem Provisorium könnte auch ohne Gehweg eine Veränderung werden. Dollinger deutete an, dass man bei Tempo 30 mit verschiedenen Maßnahmen die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs reduzieren könne. Diese Lösung bedeutet für Bürger und Stadt weniger Kosten und weniger Aufwand.

Durchgängiger Radweg erfordert 16 Grunderwerbe von Anliegern

Ein ähnliches Themenfeld ist der geplante Radweg entlang der Staatsstraße von Buch am Erlbach (Kreis Landshut) über Pfrombach nach Langenpreising (Kreis Erding). Auch dort kann erst gebaut werden, wenn die beteiligten Kommunen alle benötigten Grundstücke bekommen haben. „Ein durchgehender Radweg wäre eine tolle Sache für unsere Stadt und den Ortsteil sowie die umliegenden Gemeinden“, erklärte Dollinger und appellierte an die noch nicht verkaufsbereiten Bürger, sich einen Ruck zu geben.

Fünf Grunderwerbe sind im Moosburger Bereich getätigt, aber 16 stehen laut Dollinger noch aus. Jeder wolle Fahrradfahren, aber für die Schaffung sicherer Wege brauche es eben die Grundstücke, machte der Ortschef deutlich. Nach einer großen Informationsveranstaltung für die Anlieger braucht es offenbar noch eine ganze Menge Überzeugungsarbeit.

