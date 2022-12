ELA-Zufahrt umgeplant – Glasfaserausbau beginnt in Aich und Pfrombach

Von: Nico Bauer

Bei der Moosburger Bürgerversammlung für Aich und Pfrombach gab es jetzt einige Neuigkeiten für die zahlreich erschienenen Bewohner der Stadtteile.

Aich – Die Orte Pfrombach und Aich sind gesellschaftlich mit die lebhaftesten Teile der Stadt Moosburg. Deshalb war es fast logisch, dass zu der Bürgerversammlung der beiden Ortsteile am Mittwochabend im Aicher Schützenheim mehr Bürger kamen als zuletzt in Moosburg selbst. Und es gab tatsächlich einiges an Gesprächsbedarf.

Bürgermeister Josef Dollinger erinnerte noch einmal an den Bürgerentscheid gegen den Ausbau der Container-Firma ELA vor den Toren Pfrombachs. Das Quorum war nicht erreicht worden und damit kann die Erweiterung des Firmengeländes weitergeplant werden. „Ich hoffe, dass wieder etwas Ruhe eingekehrt ist“, sagte Dollinger, „die Meinungen waren doch sehr gespalten“. Die Stadt müsse im Gewerbebereich die sinnvolle Weiterentwicklung möglich machen –und die Firma ELA sei ein verlässlicher Partner.

Dollinger machte auch deutlich, dass die Zufahrt zum Firmengelände verlegt wurde und nun direkt zu der Staatsstraße führt. „Das ist eine gravierende Verbesserung für die Siedlung“, unterstrich der Ortschef. Nicht zuletzt wegen dieser Veränderung sei die Firmenerweiterung auch vertretbar.

Schnelleres Internet

Gute Nachrichten hatte Martin Marks, Programmmanager beim Unternehmen Deutsche GigaNetz. Er stellte den Glasfaserausbau für Moosburg vor und erklärte, dass die Ortsteile Pfrombach und Aich direkt am Anfang der auf 18 Monate geplanten Maßnahme für schnelleres Internet angeschlossen werden.

In der Bürgerversammlung berichtete Dollinger außerdem, dass die ehemalige Gemeinde Pfrombach mittlerweile mit 1026 Bürgern die Grenze der Vierstelligkeit erreicht habe. 2018 hatte man noch 965 Personen gezählt. Zu Aich gehören 628 Einwohner, zu Pfrombach 316 und in den weiteren Ortsteilen leben 82 Menschen. Mit dem geplanten Neubaugebiet in Aich dürfte der südlich von Moosburg gelegene Ort weiter wachsen.

Im Kinderhaus Aich hatte sich Leiterin Karin Melzl nach 26 Jahren zu einer persönlichen Veränderung entschieden. Bürgermeister Dollinger zeigte sich sehr zufrieden, dass man für die Nachfolge eine interne Lösung gefunden habe: Die neue Leiterin Birgit Frey hatte ihre berufliche Laufbahn zuvor bereits in Aichs Kindergarten Moosschlössl begonnen.

