Bürgerversammlung Moosburg: Infos zu Plan-Umbau, Verkehr, Umwelt und Wohnbau

Bei ihrer letzten Bürgerversammlung als Moosburgs Ortschefin hat Antia Meinelt eine positive Bilanz gezogen. Und den Zuhörern einiges berichtet.

Moosburg – Wohnungsbau, Umgestaltung des „Plans“, Neubau des Hallenbads, Bildung, Bahnhof, Fahrrad- oder Stadtbuskonzept: Geballte Informationen zur Moosburger Infrastruktur gab es am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung der Stadt Moosburg in der Schäfflerhalle. Für Anita Meinelt war es die turnusmäßig letzte Bürgerversammlung in ihrer Funktion als Rathauschefin. Man habe in den vergangenen 18 Jahren viel erreicht, bedankte sich Meinelt für das Vertrauen, das man ihr entgegengebracht habe. Zahlreiche Bauvorhaben und Projekte, die ihr persönlich sehr am Herzen gelegen hätten, seien verwirklicht worden oder in Planung.

Plan-Umgestaltung

Eines davon: die Gestaltung des Bereichs „Auf dem Plan“ – beherrschendes Thema der zurückliegenden Jahre, wie Meinelt anmerkte. Auch wenn beim Bürgerentscheid im vergangenen Jahr das nötige Quorum von Ja-Stimmen nicht erreicht worden sei, so habe man Kompromissvorschläge zu den entfallenden öffentlichen Auto-Stellflächen entwickelt. Das Büro, das den Siegerentwurf erstellt hatte, habe eine Alternative erarbeitet. So könnten nach dem Umbau sogar temporär 56 Parkplätze angeboten werden. Für die Zeit des Umbaus sei der Parkplatz „Alte Polizei“ als zentrumsnahe Alternative ausgewiesen.



Barrierefreiheit

Ein weiteres Mosaiksteinchen zur Aufwertung der Altstadt wird derzeit mit einem Konzept zur Barrierefreiheit erstellt. Zwar sei es wegen Denkmalschutz-Auflagen und topografischer Gegebenheiten schwierig, ein durchgängiges Konzept zu verwirklichen. Man werde jedoch mit Hilfe des Bauhofs zumindest darauf hinwirken, dass der Rathauseingang barrierefrei gestaltet werde und ein an Barrieren armer Rundgang durch die Altstadt möglich sei.



Wohnbau

Nach der bereits fertiggestellten Erschließung des Baugebiets „Amperauen“ werde man Grundstücke im sogenannten „Ansiedlungsmodell Moosburg“ anbieten. Ab kommenden Samstag seien die Vorgaben auf der Homepage der Stadt Moosburg einzusehen. Ökologie und Klimaschutz haben in Moosburg hohen Stellenwert: Acht Bauparzellen seien für sogenannte Sonnenhäuser ausgewiesen, sagte Meinelt.



Umwelt und Verkehr

Die Förderung des Radverkehrs und Verbesserungen bei der Stadtbuslinie zielten letztendlich darauf ab, den innerstädtischen Verkehr zu reduzieren. Denn: „Leben findet innen statt – nicht Auto“, erinnerte die Bürgermeisterin an den Slogan der Dreirosenstadt. Ganz zeitgemäß werden auch mehr Blühstreifen angelegt. Die Flächen werden von der Stadtgärtnerei nicht mehr dreimal jährlich gemulcht, sondern nur noch einmal jährlich gemäht. Apropos Stadtgärtnerei: Die Mitarbeiter würden für ein attraktives Stadtbild sorgen, betonte Meinelt. Gelobt wurden auch die Bediensteten des Bauhofs: Sie seien vielseitig und äußerst leistungsfähig. Für das abwechslungsreiche kulturelle Programm dankte Meinelt den verschiedenen Vereinen.



Anfrage zur Isarbrücke

Zu einer Bürgeranfrage bezüglich der Fertigstellung der Isarbrücke gab es folgende Antwort: Die erste Hauptprüfung erfolge von 9. bis 11. Oktober. In diesem Zeitraum müsse mit einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung gerechnet werden.



Maria Martin

