Mundschutz made in Moosburg: Brautmoden-Schneiderin macht aus der Not eine Tugend

Wegen Corona brachen der Moosburger Schneiderin Gabi Urban die Aufträge weg. Nun holt sie mit dem Nähen von Mundschutz zumindest einen Teil ihrer Kosten herein.

Moosburg – Normalerweise gestaltet Gabi Urban Menschen den schönsten Tag des Jahres. Ihre Moosburger Schneiderei im Feyerabendhaus am Stadtplatz hat schon für viele Paare die Hochzeitskleider genäht, aber an solche Feste und die Mode dazu ist dieser Tage nicht zu denken. Gabi Urban und ihr Team haben deshalb die Arbeit umgestellt und produzieren in Zeiten von Corona nun Mundschutzmasken aus Textil.

„Wir machen aus der Not eine Tugend“, sagt die Moosburgerin, die wie viele andere Geschäftsleute auch ihren Laden schließen musste und einen Weg suchte, wie sie sich und ihr Personal durch die unbestimmte Krisenzeit bringen kann. „Mundschutze habe ich schon einige Zeit im Kopf“, sagt Urban, „nur wollte ich anfangs keine Panik schüren.“

Nachfrage steigt spürbar an - Bäckerei bestellt 120 Stück fürs Personal

Die Schneiderin und ihr Personal (eine Teilzeitkraft, zwei Auszubildende, drei Minijobber) haben anfangs nur Textil-Mundschutze genäht und diese an Kunden verschenkt. Dabei weist Gabi Urban darauf hin, dass ihre waschbaren Stoffprodukte keinen medizinischen Mundschutz darstellen, in der Öffentlichkeit jedoch Schutz bieten gegen Tröpfcheninfektion – und man sich damit automatisch weniger ins Gesicht greift.

+ Die Chefin: Schneidermeisterin Gabi Urban. © Nico Bauer Mittlerweile steigt bei Gabi Urban die Nachfrage spürbar an. So hat das Team in zwei Tagen durch diese Arbeit bereits die Gehälter von zwei Azubis finanziert. Der Schneiderin geht es nicht um den großen Reibach, sondern um Gehälter, Ladenmiete und damit um das Überleben in der Krise. Jüngst hat eine Moosburger Bäckerei für ihr Personal 120 Mundschutze made in Moosburg bestellt, die Gabi Urban mit 9,90 Euro bewusst nicht überteuert hat.

Die Schneiderin sagt auch, dass sie bei einem Ausbau der Produktionskette bis zu 2000 Textil-Mundschutze pro Woche produzieren könnte. Angesichts der steigenden Nachfrage hat sie nun auch bereits Stoff in ausreichender Menge nachbestellt.

Der nächste Schritt ist nun, dass ab dem heutigen Samstag auch Mundschutz aus dem Hause Urban in der Apotheke St. Johannis angeboten wird. Das schaffe einen Zugang zu den Hilfsmitteln für ältere Menschen, die keinen Internetzugang haben. Denn ansonsten kann der Mundschutz in verschiedenen Ausführungen über Urbans Internetseite bestellt werden.

