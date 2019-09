CSU will Neubau auf der grünen Wiese als Ersatz für Moosburgs Stadthalle

Bei der Vorstellung des Wahlprogramms hat die Moosburger CSU diverse Ideen präsentiert. Im Zentrum: Wohnraum, Hallenbad - und ein Vorstoß beim Thema Stadthalle.

Moosburg – „Gemeinsam für Moosburg“ lautet das Versprechen des CSU-Ortsverbands, der am Donnerstag mit Bürgermeisterkandidat Georg Hadersdorfer an der Spitze das Wahlprogramm vorgestellt hat. Dieses wurde diesmal untergegliedert: in die fünf zentralen Bereiche Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze, Infrastruktur und Ehrenamt.

Die CSU will in den kommenden Monaten mit spektakulären Ideen um die Gunst der Moosburger Wähler werben. Ein Punkt des Programms ist der Neubau einer Eventhalle auf der grünen Wiese, die die dann abzureißende Stadthalle ersetzen soll. „Wir wollen keinen Verein schädigen und können es uns nicht leisten, zwei Jahre ohne Stadthalle zu sein“, sagte Ortsvorsitzender Erwin Weber.



Saunahütte auf dem Freibad-Gelände

Die CSU-Spitze machte deutlich, dass sie auch nach den jüngsten Kostensteigerungen an einem Hallenbad jenseits der zwölf Millionen Euro festhält. Bürgermeisterkandidat Hadersdorfer erklärte dazu, dass man eine sehr funktionale Einrichtung schaffe, bei der der Hub-Senk-Boden des Schwimmerbeckens auch verschiedene Nutzungen gleichzeitig ermögliche.

+ Präsentieren ihre Themen für die Kommunalwahl 2020: (v. l.) Erwin Weber, Georg Hadersdorfer und Rudolf Heinz von der Moosburger CSU. © Bauer Im aktuellen Wahlprogramm überrascht die CSU etwas mit dem Vorschlag, bei der nach dem Hallenbad-Bau folgenden Freibad-Sanierung eine Saunahütte zu realisieren. Hadersdorfer kann sich gut vorstellen, dass es dieses Zusatzangebot für Badegäste dann ganzjährig neben dem Hallen- oder dem Freibad geben könne.



CSU wünscht sich Fußgängerzone in der Moosburger Innenstadt

Die Christsozialen wollen mit kleinen Maßnahmen die Lebensqualität steigern und die Innenstadt zwischen Rathaus und Volkshochschule zur Fußgängerzone machen. Der Verkehr soll weitestgehend aus dem Zentrum herausgehalten werden und neuem Wohnraum sollen keine lästigen Stellplatzfragen entgegenstehen. In der Innenstadt soll man Stellplätze mit Zahlungen ablösen können. Mit dem Plan, dass beim Ausbau von Dachgeschoßen keine weiteren Parkflächen nachgewiesen werden müssen, will die CSU im gesamten Stadtgebiet Wohnraum schaffen.



Georg Hadersdorfer versprach, als Bürgermeister mit allen Fraktionen des Stadtrats zusammenarbeiten zu wollen. Dazu gehöre dann auch mehr Öffentlichkeitsservice – vom „Rathaus 4.0“ bis hin zu Internetübertragungen von Stadtratssitzungen und Bürgerversammlungen. Außerdem solle unter ihm ein Mitarbeiter für Wirtschaftsförderung eingestellt werden. Dieser werde gezielt neue Unternehmen werben, die zu Moosburg passen, sich in ein noch zu erstellendes Verkehrskonzept einfügen und auch Gewerbesteuer in der Stadt zahlen.