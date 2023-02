„Damisch Moosburg“: Auch nach 50 Jahren moderner denn je

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Rheindamen entfalteten bei „Damisch Moosburg“ ihre volle Pracht im Schwarzlicht. © Nico Bauer

Beim Jubiläum des Faschingsball-Klassikers „Damisch Moosburg“ zeigte die Narrhalla ihrem Publikum, warum sich dieses Event völlig zu Recht seit 50 Jahren hält.

Moosburg – Für alteingesessene Moosburger ist das Veranstaltungstriple „Damisch Moosburg“ eine Pflichtveranstaltung im Fasching. Mit vielen Ex-Prinzen und -Prinzessinnen stellte die Narrhalla dabei auch heuer wieder ein höchst unterhaltsames Programm auf die Beine – und man erinnerte sich dabei auch an die erste Stunde.

Vor 50 Jahren starteten sie eine Tradition mit dem ersten „Damisch Moosburg“. Dafür wurden Gabi Hofmeister und Adi Euringer nun Ehrenmitglieder der Narrhalla. © Nico Bauer

Vor 50 Jahren hatten Gabi Hofmeister und Adi Euringer das Prinzenpaar gebildet – und dabei den Moosburger Fasching revolutioniert. „Unser Fasching hat im Januar begonnen“, erinnert sich Gabi Hofmeister. Zuvor hatten die Paare nur in der heißen Phase des Faschings eine Woche Saison. Die beiden tanzten zwei Monate lang auf den zahlreichen Bällen von Firmen oder Vereinen. Die beiden traten als russisches Prinzenpaar auf und tanzten Kasatschok statt Walzer. Vor allem aber startete mit diesem Prinzenpaar „Damisch Moosburg“. Dafür wurden beide nun zu Ehrenmitgliedern ernannt. „Heute ist die Veranstaltung eine Institution“, sagt Ex-Prinzessin Gabi Hofmeister, „früher war es anders“. Adi Euringer, der einst ihr Prinz und heute ihr bester Freund ist, stellt mit Stolz fest, dass die Idee und die Einlagen immer weiter verfeinert wurden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Siegfried und sein brechendes Internet-Schwert. © Nico Bauer

Der Höhepunkt der Veranstaltung, die an drei Abenden hintereinander stattfindet, ist diesmal die Ex-Prinzen-Einlage mit einer bislang weitestgehend unbekannten Variante der Nibelungensage. Für die Herrscherin Brünhild wurde der Partner von deren Vater im Internet gesucht („Wer es mit dir aushält in einem Haus, der treibt auch den Teufel aus“). Siegfried hatte beim Date keinen guten Auftritt, aber der Selbstmord scheiterte an einem brechenden Schwert. Unter großem Applaus des Publikums gestand Siegfried seinen Fehler („Was für ein G’frett, das Schwert ist aus dem Internet“) und schwor, künftig nur noch lokal in den Geschäften einzukaufen. Zusammen mit der tanzenden Schmiede und den auf einem Riesenschlitten in den Raum gefahrenen Rheindamen boten die ehemaligen Prinzen eine grandiose Show.

Auch das knappe Dutzend Ex-Prinzessinnen zeigte, dass man nichts verlernt hat. Die Cowgirls tanzten einen peppigen Line Dance und entkamen erfolgreich den sie unter dem Motto „Dead or Alive“ jagenden Sheriffs.

Die tanzende Schmiede ließen ordentlich Funken sprühen. Auch dieses Jahr bot die Narrhalla Moosburg wieder spektakuläre Kulissen, Kostüme und reichlich Komik. © Nico Bauer

1973 wurde zum ersten Mal „Damisch Moosburg“ gefeiert und das Event hat seither Dutzende Bälle überlebt, die es schon lange nicht mehr gibt. Der dreitägige Klassiker der Narrhalla in der heißen Faschingsphase dagegen ist moderner denn je. Auf die nächsten 50 Jahre also!

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.