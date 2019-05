DB plant Ausbau: Bahnsteige in Moosburg werden länger - Züge auch

Am Moosburger Bahnhof stehen Bauarbeiten an: Die Bahnsteige werden verlängert, um den Halt längerer Züge zu ermöglichen. Der Zeitplan dafür existiert bereits.

Moosburg – Der Bahnhof in Moosburg ist auf dem Streckenabschnitt zwischen München und Landshut der einzige Regionalexpress-Halt, der noch eine Bahnsteiglänger von weniger als 320 Metern aufweist. Das soll sich nun ändern: Um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, plant die Bahn eine Verlängerung der Bahnsteige.

In den vergangenen zehn Jahren sind die Pendlerzahlen zwischen München und Landshut um ein Drittel gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Auf den einzelnen Streckenabschnitten nutzen im Schnitt täglich zwischen 15.000 und 25.000 Fahrgäste die Nahverkehrszüge. Als Reaktion auf die steigenden Nachfrage sollen deshalb ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 längere Züge zum Einsatz kommen.

Pendler sollen mehr Komfort beim Zugfahren erhalten

Damit diese auch in Moosburg halten können, müssen die Bahnsteige länger werden. Der Freistaat unterstützt die Maßnahme mit rund 2,8 Millionen Euro. „Der Ausbau ist ein großer Gewinn für Moosburg und die gesamte Region“, sagt Staatsminister Florian Herrmann. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Mai 2020 und sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein.

„Wenn wir die Schiene als attraktives Verkehrsmittel neben der Straße noch besser etablieren wollen, müssen wir für ausreichend Angebot sorgen“, sagt Verkehrsminister Hans Reichhart. Mehr Sitzplätze in den Zügen zwischen Landshut und München sollen den Pendlern „eine komfortable Fahrt“ bieten – „ein Vorhaben, das der Freistaat gerne unterstützt“.

