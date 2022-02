Rückzug einer Diva: Der Salon „Angelique“ ist Geschichte - Blick auf ein schillerndes Leben

Von: Margit Conrad

Nachdenklich und entspannt: Die Moosburgerin genießt in vollen Zügen ihren verdienten Ruhestand. © Otten

Angelique Nagel wurde 1950 als Willibald geboren. Transsexualität damals ein absolutes Tabu. Doch Angelique ging ihren Weg - auch beruflich. Dieser endet nun.

Moosburg – Auf dem Schreibtisch im lichtdurchfluteten und mit viel Künstlerherz eingerichteten Wohnzimmer einer antiken, kleinen Villa steht ein historischer Frisierkopf und die Lebendbüste ihres Großvaters Anton Aschenbrenner. Es sind nur zwei der markanten Erinnerungen für Angelique Nagel an ihren Beruf. Den hat die heute 71-Jährige nach fast 58 Jahren Friseurhandwerk buchstäblich an den Nagel gehängt. Seit 1. Januar führt das Geschäft an der Herrnstraße die langjährige Mitarbeiterin Steffi Brams. Der „Salon Angelique“ ist in Moosburg Geschichte.

Moosburg: Salon „Angelique“ ist Geschichte - doch die Erinnerung wird lange bleiben

Doch damit hat sie überhaupt kein Problem. Denn Angelique Nagel hat in ihrer intensiven Schaffenszeit in Moosburg schon vor Jahren selbst Geschichte geschrieben. Ihrer Heimatstadt ist sie stets treu geblieben, und das, obwohl ihr etwa durch ihr berufliches Können und ihrem künstlerischen Perfektionismus die Welt offengestanden hätte. Sie hat eine (Lebens-)Geschichte geschrieben, die nicht nur von Höhen, rauschenden Festen und brillanten Auftritten, sondern vielen Tiefen und Rückschlägen begleitet war.

Vorstellung des Erstlingswerks: Im damaligen Café Aufwärts präsentierte Angelique ihr Buch. © Albrecht

Geboren am 11. Juni 1950 als lediges Kind, wuchs sie in der Friseurdynastie Aschenbrenner auf. Da sie als Bub das Licht der Welt erblickte – ihr Taufname: Willibald Aschenbrenner – wurde sie dementsprechend auch wie ein solcher gekleidet. „Dabei habe ich schon mit drei oder vier Jahren gespürt, dass ich einen Körper habe, der nicht meiner ist“, sagt Angelique rückblickend. Im Fasching wollte sie nicht in ein Kasperlgewand gesteckt werden, sondern als schöne Prinzessin gehen. Aber in der damaligen Zeit war das sehr schwer zu vermitteln.

Angelique Nagel aus Moosburg: Geboren als Willibald - „ein Körper, der nicht meiner ist“

Jahr und Tag involviert in der Friseurdynastie Aschenbrenner stand für Angelique Nagel schon mit fünf Jahren fest, dass sie diesen Beruf auch ergreifen würde. „Aber nur deshalb, weil ich keine andere Chance hatte. Als lediges Kind warst du in der damaligen Zeit abgestempelt, Abitur oder gar Studium war nur den Kindern betuchter Eltern vorbehalten“, weiß sie noch heute. Dabei hätte sie gerne Journalismus oder etwas mit Sprachen studiert, aber es sollte nicht sein.

Und so hat Angelique Nagel ihren Weg in der Friseurbranche gemacht, und zwar mit einem Tempo, das viele nicht für möglich gehalten hätten. Dabei wusste sie immer: „Ich muss jemand anderer sein.“ Kontinuierlich hat sie deshalb ihren Weg vorbereitet, ist ihn gegen alle Widerstände gegangen. Mit 19 las sie in der Zeitschrift „Quick“ einen Artikel über „Das andere Ich in mir“, über die sexuelle Umwandlung von Amanda Lear. Und von dem Moment an war die Überzeugung geboren, „dass auch ich das schaffen kann“.

Aus Willibald wird Angelique: Geschlechtsangleichende Operation in Casablanca

Was heutzutage einer jahrelangen Vorbereitung bedarf, unter anderem zahlreiche Gespräche mit Ärzten und Psychologen sowie Gutachten erfordert, war damals relativ unkompliziert, wenn auch nicht unbedingt einfach. Nur ein Gespräch bei einem Münchner Arzt reichte für ein aussagekräftiges Attest, und der vermittelte den jungen Mann an die damals einzige Praxis in Casablanca, die geschlechtsangleichende Operationen durchführte.

Außergewöhnliche Kreation: Für die Friseurmeisterin kannte bei den Haaren die Fantasie keine Grenzen. © Conrad

Da solche Dinge in der damaligen Zeit eher ein Tabuthema waren, wurde dieser medizinische Eingriff von den Krankenkassen auch nicht bezahlt. Woher das Geld dafür kam? Schließlich war sie ja bis kurz davor noch Azubi. „Ich habe oftmals fast zwölf Stunden gearbeitet“, sagt sie. Der Lohn sei zwar nur im zweistelligen Bereich gewesen. „Aber ich habe, weil ich sehr fleißig war, viel Trinkgeld bekommen.“ Und schmunzelnd erinnert sie sich noch an den vollen Laden – damals konnte man ohne Termin einfach vorbeikommen.

Moosburg: Angelique Nagel hat Talent - und wird erfolgreich

Angeliques Markenzeichen und vor allem ihr außergewöhnliches Können für Hochsteckfrisuren waren nicht nur ihr Faible, sondern machten sie berühmt in ganz Deutschland, führten sie auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Sie war für die Modeschule München ebenso kreativ im Einsatz wie für die Modewoche, gestaltete Modeschauen nicht nur im Bayerischen Hof in München. Sie kreierte Frisuren-Kunstwerke auf Schloss Tüssling bei Veranstaltungen von Gräfin Stephanie von Pfuel oder bei SciFi der Schauspielerin und Entertainerin Gloria Gray.

Auch in der Stadthalle Moosburg hat sie Modeschauen veranstaltet. Selbstverständlich lag der Schwerpunkt dabei auf außergewöhnlichen Frisuren – die waren neben der präsentierten Mode auf dem Laufsteg der absolute Hingucker. Sozial eingestellt wie sie immer war und immer noch ist, sollten die Eintrittsgelder und Spenden einem guten Zweck zukommen. Doch nach der ersten Modenschau blieb nicht viel übrig, weil Gaststar und Sängerin Dunja Rajter die Einnahmen von knapp über 6000 Mark für sich als Gage beanspruchte.

Sprungbrett in die Promiszene: Angeligue Nagel „zu bodenständig und heimatverbunden“

„Das kann ich auch“, dachte sich Angelique. Im Jahr darauf parodierte sie bei der zweiten Modenschau Zarah Leander – mit nachhaltigem Erfolg. Nicht nur, dass Geld für soziale Zwecke übrig blieb, sondern sie lernte bei der Gelegenheit ihren späteren Mann Kurt Nagel kennen, den sie am 12. Dezember 1980 standesamtlich und am 6. Juni 1981 bei der kirchlichen Trauung das Ja-Wort gab.

Warum sie das Sprungbrett, dass ihr mit den vielen prominenten Bekanntschaften mehr oder weniger zu Füßen gelegt hat, doch nie ernsthaft betreten hat, kann sie heute nicht mehr sagen. Vielleicht „weil ich zu bodenständig und heimatverbunden war, und außerdem hat man mich ja ständig engagiert. Ich wurde durch meine Absage, nicht in die Großstadt zu gehen, nicht fallen gelassen.“

Noch als Willibald lernte sie die Münchener Hotelier- und Promi-Szene „fast in- und auswendig“ kennen, wie sie sagt. Sie erinnert sich an geschlossene Gesellschaften, an ausufernde Partys und daran, dass nach der offiziellen Sperrstunde Kokain konsumiert wurde. Doch dazu ließ sie sich nie verleiten. „Niemals“, wie sie noch heute stolz betont, habe sie sich dazu überreden lassen. „Eine innere Stimme hat mich immer davor gewarnt.“ Sie habe viele Möchtegern-Promis zu Grunde gehen sehen. Und wenn sie derzeit das Buch „Freddie Mercury in München“ von Nicola Bardola liest, dann werden die Erinnerungen wieder wach, als wäre alles erst gestern gewesen. Der Frontmann der Band Queen lebte von 1979 bis 1985 in der Landeshauptstadt und liebte diese unglaublich. In dem Buch wird diese Zeit nachgezeichnet.

Vor allen Dingen erinnert sich die heute 71-Jährige an die Besuche in Münchens erster Promi-Gastronomie, dem Kay’s Bistro, in dem sich Leute wie Gina Lollobrigida, Leonard Bernstein, Rudolf Nurejew, Liza Minelli, Rockröhre Tina Turner, Freddie Mercury oder Barbara Valentin buchstäblich die Türklinke in die Hand gegeben haben.

Eines Tages stand ich vor dem Spiegel und stellte fest, dass ich meine Ausstrahlung verloren hatte.

Salon „Angelique“ Moosburg: Eine der ersten offiziellen Transsexuellen Deutschlands

Beruflich war der Salon an der Herrnstraße Moosburg ihr letzter gewesen – nach einer Jahrzehnte dauernden Präsenz im ehemaligen Goldbrunner-Möbelhaus, wo sie bei der Familie Naumovic, eben ganz in der Nähe zu ihrem Friseurgeschäft, eine Mietwohnung hatte. Auf dem Gries war ihr erster Salon, dann mietete sie sich in der Herrnstraße 6 im ersten Stock, damals noch Scherer Markt und Ledermoden Weise (heute Herrren-Mode Neu) ein. Alles war super, bis eines nachts ein Wasserschlauch platzte und das Geschoß darunter unter Wasser setzte. Es waren 100 000 Mark Schaden. Dabei hatte sie genau am Tag darauf eine Präsentation für 100 Kundinnen und Kunden.

Angelique Nagel hat das irgendwie alles gemeistert, hat einige Filialen noch nebenbei betrieben. Aber ein Umdenken, eine Veränderung bahnte sich an. „Eines Tages stand ich vor dem Spiegel und stellte fest, dass ich mein Gesicht, meine Ausstrahlung verloren hatte. Die funktionierende, aber doch leere Hülse vor mir machte deutlich: Ich bin auf der Suche nach mir selbst, nach meinem neuen Ich.“

Angelique Nagel setzt sich zur Ruhe: Genießen mit Lebensgefährte Franz

Und Angelique Nagel ließ 1997 alles zurück, ging nach Samos, entschied sich für eine längere Auszeit im sonnigen Griechenland, die sie sich schon immer gewünscht hatte. Doch Samos zeigte sich stürmisch, regnerisch, kalt. Vielleicht aber beflügelte gerade dieses schockierende Erwachen ihre Schaffenskraft, und sie begann – „eingehüllt in fünf Decken“ – mit dem Schreiben. Heraus kam 1999 ihr Erstlingswerk, die ergreifende Lebensgeschichte einer der ersten Transsexuellen Deutschlands mit dem Titel „Wer wird als Frau denn schon geboren. Man(n) wird zur Frau doch erst gemacht“.

Noch einige Bücher und Broschüren folgten, und damit konnte Angelique Nagel doch das verwirklichen, was eigentlich stets ihr geheimer Wunsch war. Schreiben, erzählen über sich und die Welt, die sie stets mit wachen Augen beobachtet.

Jetzt genießt sie mit ihrem Lebensgefährten Franz den Ruhestand. „Ich lese sehr viel, koche jeden Mittag, halte das Haus in Schuss, und im Sommer kümmere ich mich um den Garten.“ Weil Angelique Gesellschaft liebt, verwöhnt sie mindestens einmal pro Woche Gäste und nimmt auch gerne Einladungen an. „Und bis d‘schaust, ist die Woche rum.“

