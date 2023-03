Der Stadt Moosburg fehlt ein Plan B fürs neue Gewerbegebiet - Emotionale Debatte im Stadtrat

Von: Nico Bauer

Mehrere Gebäude und Silotürme würden auf dem Areal entstehen, auf das die Post (unten, gelb) und die BayWa (restliche Bereiche) dringend hoffen. © Repro: Bauer

Ein neues Gewerbegebiet am Moosburger Ortseingang war schon ein Politikum, bevor die Debatte im Stadtrat begonnen hatte. Auch dort ging es dann hoch her.

Moosburg – Anfang dieses Jahres ist der Moosburger Stadtrat vom Corona-Tagungsort Stadthalle zurück in den Sitzungssaal unter dem Dach des Feyerabendhauses gezogen. Für die Diskussion über das geplante Gewerbegebiet am südlichen Ortseingang hätte man den Platz der Stadthalle gut brauchen können. Die Zuschauer standen bis in den Vorraum des Sitzungssaals hinaus.

Bereits zu Beginn der Debatte machte Bürgermeister Josef Dollinger (FW) deutlich, dass man keinen Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens fassen werde. Dennoch gab es zu dem von der BayWa und der Deutschen Post angestrebten Standort zwischen dem Kreisverkehr der Staatsstraße 2350, der Westumfahrung und der Bahnlinie einiges zu besprechen.

Auf diesem Feld zwischen Westtangente, Bahnlinie und St 2350 ist das neue Gewerbegebiet angedacht. © Bauer

Bei der Postpressiert es

Bei dem mit 54 Hektar geplanten Gewerbegebiet angrenzend an einen bestehenden Schrotthändler handelt es sich genau genommen um drei Unternehmen, die aus der Stadt aussiedeln wollen: das lokale Moosburger Verteilzentrum der Deutschen Post, BayWa Baustoffe nahe dem Gymnasium und BayWa Agrar in der Umgebung des Bahnhofs.

Für die Deutsche Post machte Immobilienmanager Rudolf Biebl deutlich, dass man längst schon eine Notlage habe. Der aktuelle Standort an der Poststraße sei nicht nur zu klein, sondern vom Vermieter auch gekündigt worden. 2025 muss die Post demnach ihre 47 Zustellerfahrzeuge an einem anderen Ort beladen und hat derzeit keine Lösungsoption. „Die Zeit drängt“, sagte Biebl, „denn 2025 können wir ohne Standort die Post nicht zustellen.“ Für die Umsiedlung auf ein 4400 Quadratmeter großes Gelände an der Westtangente hat man den Plan, auf eine Flotte mit Elektrofahrzeugen umzusteigen. Das würde laut dem Immobilienmanager der Post eine jährliche Kohlendioxid-Einsparung von 212 Tonnen bringen.

BayWa spricht von sinkender Belastung

Für die BayWa sprach Jonas Steib etwa über die rund 80 Jahre (!) alten Agrar-Silos nahe dem Bahnhof. Er machte deutlich, dass bei einem Neubau in Bezug auf Lärm und Staub technisch ein ganz anderer Stand erreicht werde. Zudem müssten Anlieferer aus der Holledau und dem nördlichen Landkreis nicht mehr durch die Stadt fahren. Über die Umgehungsstraße sinke die Verkehrsbelastung, auf dem neuen Grund könne sauberer und schneller abgeladen werden.

Zu der Diskussion legte die CSU einen Katalog mit zehn Fragen vor zu Verkehr, Lärm oder Staubentwicklungen. Diese Fragen nahm Investor Thomas Leitner mit und machte deutlich, dass viele Details erst in einem Verfahren geklärt werden müssten. Er könne jetzt kein Lärmgutachten beauftragen, wenn der Standort der 16 oder 24 Meter hohen Silos auf dem Gelände noch nicht feststehe.

Kritik an Bebauung im Außenbereich

Johannes Becher (Grüne) sprach dann den zahlreichen Zuschauern aus der Seele. „Die Umgehungsstraße sollte die Grenze der Bebauung sein“, sagte Becher und sprach von einem Präzedenzfall. Dem hielt Bürgermeister Josef Dollinger entgegen, dass das Gebiet eingerahmt sei von zwei Gewerbegebieten, zwei Straßen und der Bahnstrecke. Becher machte deutlich, dass man BayWa und Post in Moosburg halten müsse. „Aber wir brauchen nicht irgendeinen Standort, sondern den richtigen.“ Er sah den eher im Gewerbegebiet Degernpoint. Dort hat die Stadt aber nur kleine Flächen, und die BayWa ist auch nicht begeistert wegen der Anlieferer aus dem nördlichen Landkreis, die dann quer durch die Stadt fahren würden. „Führen Sie doch Grundstücksverhandlungen und stellen dann die erworbenen Flächen zur Verfügung“, konterte Bürgermeister Dollinger in Richtung der Grünen Johannes Becher und Michael Stanglmaier.

Andere Gruppierungen des Ratsgremiums sahen ein, dass die Stadt keinen Plan B hat. Nach der Diskussion voller Emotionen ging man schließlich ohne Beschlüsse auseinander – und ohne Aussagen darüber, wann es mit dem Gewerbegebiet wie weitergehen soll.

