Unterschriften gesammelt: Der Wunsch nach muslimischen Bestattungen in Moosburg ist groß

Besuch im Rathaus

530 Moosburger haben unterschrieben, um muslimische Bestattungen in der Dreirosenstadt möglich zu machen. Die Stadt will nun die Möglichkeiten auf dem Friedhof prüfen.

Moosburg – Rund 2500 Einwohner der Stadt Moosburg sind Menschen muslimischen Glaubens. Das entspricht acht Prozent der Gesamtbevölkerung. Diese Menschen wünschen sich von der Stadt, dass ähnlich wie in den Städten Freising oder Landshut Bestattungsmöglichkeiten geschaffen werden. Initiator Orhan Söhmelioglu übergab nun Bürgermeister Josef Dollinger 530 Unterschriften für das Ansinnen.

Bislang gab es noch keine Anfragen für muslimische Beisetzungen in Moosburg, weil die dort lebenden Türken schon zu Lebzeiten Vorsorge getroffen haben, um nach dem Tod in die Heimat geflogen und dort beigesetzt zu werden. Einen ersten Fall eines verstorbenen Mannes gab es im vergangenen Jahr. In Moosburg gab es keine Möglichkeit für die Beisetzung. In Freising oder München gibt es zwar passende Grabstätten, aber keine Option für die Beisetzung eines Menschen aus einer anderen Kommune. Die Lösung ergab sich dann in Landshut, wo die Tochter des Verstorbenen gemeldet ist. Das war dann auch der Auslöser für die Unterschriftensammlung.

So wie auf dem Münchner Waldfriedhof könnte ein muslimisches Gräberfeld aussehen.

Ein kleines Feld für zehn bis 20 Gräber wäre der Wunsch

Geschäftsmann Orhan Söhmelioglu startete die Sammlung und sagt, „dass wir mit Infoständen und noch mehr Aufwand auch 1000 oder 1500 Unterschriften bekommen könnten“. Er betont, dass man das bescheidene Ziel hat, auf dem städtischen Friedhof einfach ein kleines Feld für zehn bis 20 Gräber zu schaffen. Dann wäre Moosburg gerüstet für die nächsten Fälle. Söhmelioglu betont, dass die Stadt nicht nur Türken muslimischen Glaubens habe, sondern auch beispielsweise Bosnier oder viele Flüchtlinge. Gerade Flüchtlinge hätten nicht das Geld für die teure Überführung in die Heimat. Bei den Menschen muslimischen Glaubens sind die aktuellen Generationen gebürtige Moosburger mit immer weniger Heimatbezug. Diese werden sich dann möglicherweise auch die Bestattung in ihrer Heimat Moosburg wünschen.

„Der Wunsch ist nachvollziehbar“, sagt Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger mit Blick auf die Unterschriften. „Wir haben auch eine hohe Anzahl an Menschen muslimischen Glaubens in unserer Stadt.“ Dem Bürgermeister ist auch klar, dass bei den jüngeren Generationen die Bindungen Richtung Türkei schwinden. „Wir sind bemüht, die Möglichkeiten für muslimische Bestattungen zu schaffen“, sagt Dollinger.

Verwaltung wird nach freien Plätzen schauen

Stadtverwaltung und Friedhofsverwaltung werden nun erst einmal die Örtlichkeiten anschauen. Dollinger möchte aber vor dem Abschluss der Prüfungen keine Hoffnungen wecken. Die 530 Unterschriften haben dem Prozess definitiv Schwung gegeben.

