Details der 1250-Meter-Festtafel gelüftet: Dieses Programm erwartet die Moosburger am 25. Juni

Von: Nico Bauer

Voller Vorfreude auf die längste Festtafel Bayerns: (v. l.) Josef Dollinger, Julia Neumayr, Martin Holzner, Johannes Becher und Manfred Tristl. © Bauer

Eine 1250 Meter lange Festtafel wird der Höhepunkt des Moosburger Festjahrs. Nun wurde der detaillierte Plan für den 25. Juni vorgestellt.

Moosburg – 1250 Jahre alt wird man nur einmal, und dementsprechend einmalig soll in der Stadt Moosburg auch gefeiert werden. Nun stellten Bürgermeister Josef Dollinger, Bauhofleiter Martin Holzner sowie weitere Mitglieder des Festausschusses Details der Planung vor.

Der erste Hingucker im Vorfeld der 1250 Meter langen Festtafel, an der rund 5000 Menschen erwartet werden, ist das Kunstwerk von Julia Neumayr. Die Fresh-Stadträtin und Grafikerin hat die Plakate und Flyer entworfen – mit einem Bild, in das sich die bisherigen Betrachter fast verliebt haben. Dazu stellte ihr Stadtratskollege Johannes Becher (Grüne) dann das genaue Programm vor. Es gibt 24 verschiedene Stände, die von Moosburger Gastronomen oder Vereinen betreut werden. Jeder bekommt quasi seinen eigenen Bereich. Das Angebot reicht von Gegrilltem über Crêpes, internationale Spezialitäten (türkisch, asiatisch, griechisch und Co.) bis hin zum ganzen Ochsen, den der EV Aich am „Plan“ zubereiten will.

596 Tische und die größte Speisekarte in der Geschichte Moosburgs

Bauhofleiter Martin Holzner beginnt an dem Tag mit der längsten Festtafel Bayerns um 9 Uhr, wenn die Straßen abgesperrt werden. 569 Tische werden dann von seinem Team aufgestellt – mit weißen Tischdecken, einem roten Band in der Mitte und rot-weißen Blumengestecken, in Anlehnung an das Stadtwappen mit den drei Rosen. Dazu werden 3000 Moosburger Jubiläumskrüge angeboten, die sich Besucher den ganzen Tag über an allen Ständen auffüllen lassen können und obendrein als Erinnerungsstück an diesen besonderen Tag aufheben können. „Wir haben die größte Speisekarte, die es je in Moosburg gegeben hat“, freut sich Johannes Becher.

Der Lageplan der 1250-Meter-Festtafel in Moosburg. © Stadt Moosburg

Zu dem kulinarischen XXL-Angebot kommt noch ein großes Kultur-Paket – mit verschiedenen Gruppen und den verschiedensten Musikrichtungen, von traditionell bis modern. Es wird keine Bühnen geben, vielmehr sollen die Musiker neben den Tafeln spielen. Das Fest der Feste soll auch von Spontanität leben.

Um 21 Uhr sollen Tausende ein gemeinsames Lied anstimmen

Um 21 Uhr wird es dann noch die Minuten geben, in denen die Festtafel für die Ewigkeit festgehalten wird. Dann spielen alle Musiker gemeinsam den Fest-Klassiker „Oh, wie ist das schön“, und dazu werden die 1250 Meter mit einem Drohnenflug gefilmt. „Dann können wir uns in 50 Jahren alle darüber freuen, wie jung wir damals waren“, witzelte Becher. Der Wunsch der Organisatoren ist es, dass die Gäste in den Moosburger Stadtfarben Rot und Weiß gekleidet kommen.

Die Programmübersicht mit allen Musikern und Auftritten bei der 1250-Meter-Festtafel in Moosburg. © Stadt Moosburg

Alles ist nun geplant für die Festtafel, die am Samstag, 25. Juni, ab 18 Uhr Moosburg von der Münchner Straße bis zum Zehentstadel zu einer riesigen Feierzone verwandeln soll. Die Verantwortlichen müssen nun nur noch hoffen, dass einen Tag lang das Wetter mitspielt. Sollte in den Tagen davor schlechtes Wetter absehbar sein, dann wurde bereits der Sonntag, 26. Juni, ab 12 Uhr als Ausweichtermin festgelegt.

