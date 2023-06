Details eines blutigen Kampfs: Prozess nach Hammer-Attacke in Moosburg bringt Einzelheiten ans Licht

Angeklagtem wird versuchter Mord vorgeworfen

War es versuchter Mord? Oder lief bei einem Kampf in Moosburg, bei der auch ein Hammer im Spiel war, doch alles ganz anders? Ein Prozess beleuchtete nun Details.

Landshut/Moosburg – Mit einem Hammer hat ein 42-jähriger Kanadier seinen Schwager aus Moosburg (53) attackiert. Nach vier Verhandlungstagen haben nun Zeugen Details zu der brutalen Auseinandersetzung der beiden Männer geliefert.

Wie berichtet, war der 42-Jährige aus Übersee nach Moosburg gereist, um seine Schwester in ihrem Scheidungsverfahren zu unterstützen. Diese Hilfe sah dann laut der vom Staatsanwalt vertretenen Anklage so aus, dass er den 53-Jährigen „aus dem Hinterhalt“ heraus mit der spitzen Seite eines mitgebrachten Hammers auf den Kopf geschlagen habe, als dieser aus seiner Haustür trat. Zudem soll er „Ich werde Dich umbringen“ geschrieben haben.

Moosburger erlitt Bruch der Schädeldecke

Damit wäre das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da der Schwager zum Zeitpunkt des Angriffs arg- und wehrlos gewesen sei. Die Anklage folgt den Schilderungen des Geschädigten, der unter anderem einen Bruch der Schädeldecke erlitt. Auch der Angeklagte trug Verletzungen aus der mehrminütigen Schlägerei davon, deren Intensität von einem Zeugen als „eng wie beim Tanzen“ beschrieben worden war.

Der 42-Jährige beteuerte jedoch, seinem Schwager nicht aufgelauert, sondern ihn ganz normal angesprochen zu haben. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft, das durch laute Hilferufe auf das Geschehen aufmerksam geworden war, und der Arbeitskollege, der das Opfer abholen wollte, konnten zu diesem Punkt keine Angaben machen. Sie kamen hinzu, als die Männer sich schon wechselseitig schlugen. Zwischenzeitlich soll auch der Geschädigte den Hammer in der Hand gehabt haben. Ganz „entkräftet“ seien sie am Ende gewesen, so die Zeugen.

War es doch ganz anders?

Ursprünglich war nach vier Verhandlungstagen für Freitag das Urteil geplant gewesen. Verteidiger Hubertus Werner erklärte jedoch, die Einvernahme weiterer Zeugen als „zwingend notwendig“ zu erachten. „Ich will ja jetzt kein Tamtam machen.“ Aber man sei schließlich in einem Schwurgerichtsverfahren, in dem es um eine Menge geht für den Angeklagten. So sei auch nach den Zeugenaussagen etwa die Frage offen, ob es im Rahmen des Gerangels auch zu einem Sturz der Männer zu Boden gekommen sei. Vielleicht sei die Kopfverletzung des Geschädigten durch einen Stein und nicht durch einen Hammerschlag verursacht worden. Der Rechtsmedizinerin zufolge liegt dies nach dem Verletzungsbild durchaus im Bereich des Möglichen.

Nach Verfügung der Kammer soll eine Beamtin der Spurensicherung, die bereits vor Gericht ausgesagt hat, noch mal explizit zu dieser Frage Stellung nehmen. Nach einer Beratung der Kammer hatte Vorsitzender Richter Ralph Reiter erklärt, dass man auch die weiteren „Beweisanregungen“ der Verteidigerseite annehmen werde.

So wird am nächsten Verhandlungstag etwa die Ehefrau des Angeklagten aus Kanada vor Gericht erscheinen. Sie kann laut Werner etwas zur „inneren Einstellung“ des 42-Jährigen zum Thema Familie sagen – und somit möglicherweise etwas zum Motiv. Der Prozess wird am 3. August fortgesetzt.

kö

