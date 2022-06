Die gute Seele des Biller Bauernmarkts: Rosa Banek verkauft seit zwölf Jahren Waren für die Indienhilfe

Rosa Banek aus Moosburg an ihrem Freitags-Stammplatz beim Biller Bauernmarkt. Seit zwölf Jahren verkauft Sie die Waren, deren Erlös zu 100 Prozent an die Indienhilfe „Schritt für Schritt e.V.“ gehen. © Josef Fuchs

Um Bedürftigen in Indien zu helfen, steht Rosa Banek seit zwölf Jahren jede Woche beim Biller Bauernmarkt und verkauft ehrenamtlich Waren. Wir haben sie besucht.

Moosburg – Es ist Freitagmittag, Rosa Banek aus Moosburg überprüft noch einmal die Präsentation ihrer Waren und nimmt ihren Platz hinter dem Verkaufstisch ein: Ab 12.30 Uhr strömen die Kunden beim Biller Bauernmarkt durch die Veranstaltungshalle, wo der Möbelgigant in der Weixerau (Gemeinde Eching, Kreis Landshut) seit 30 Jahren jeden Freitag „Frische Erzeugnisse aus regionaler Landwirtschaft“ bietet.

Noch nicht ganz so lange gibt es auf dem Bauernmarkt auch einen Stand der Indienhilfe „Schritt für Schritt e.V.“. Als Verkäuferin treffen die Kunden dort seit immerhin zwölf Jahren auf die Moosburgerin Rosa Banek. Sie stellt sich mit Leib und Seele unentgeltlich in den Dienst der guten Sache.

Der Stand bietet unter anderem Gestricktes, Gebasteltes, Veredeltes, Recyceltes und Eingewecktes. © Josef Fuchs

Das Sortiment an ihrem Stand ist vielfältig. Von der schicken Lederhosentasche, die aus originalen Buchsen genäht wird, über Strickwaren, Duftsackerl und Marmeladen, bis hin zum Recyclingschmuck aus Kaffeekapseln gibt es unzählige Dinge, die als Geschenke Freude bereiten. Das Besondere daran: Der Erlös fließt zu 100 Prozent an den gemeinnützigen Verein.

Alles ehrenamtlich

Denn Ausgangsmaterialien oder Waren wurden gespendet oder von ehrenamtlichen Helfern gebastelt, gekocht oder veredelt. Auch Rosa Banek arbeitet unter der Woche an der Erweiterung des Sortiments, kocht Marmelade ein, organisiert Material, holt fertige Waren ab und sucht neue Absatzmärkte. Als „Zweitjob“ hilft sie bei der Moosburger Tafel mit. Für die Indienhilfe ist die 75-Jährige auch einmal im Monat in Wartenberg zu finden oder besucht mit ihrem Stand Märkte in Rottenburg, Taufkirchen oder dem Umland.

Von Lebensmitteln bis Kleidung findet sich ein breites Sortiment beim Biller Bauernmarkt in Eching (Kreis Landshut). © Josef Fuchs

Arbeitsreiches Leben

Die Auf- und Abbauarbeiten übernimmt die Rentnerin dabei selbst. Wenngleich sie mittlerweile nur noch auf Märkte geht, wo der Standtisch gestellt wird – denn der Rücken spiele nicht mehr so mit, sagt Rosa Banek. Sie hat von klein auf in der elterlichen Landwirtschaft mitarbeiten müssen. Als junge Frau hat sie dann die Pflege der kranken Mutter übernommen und selbst eine Tochter bekommen. Deshalb ist sie erst spät ins reguläre Arbeitsleben eingetreten. Dort war sie über 20 Jahre als Büfettleiterin in der Cafeteria der Hochschule Weihenstephan für das Wohlergehen zahlloser Studenten zuständig. Eine Aufgabe, die ihr immer viel Freude bereitet hat.

Auf den Verein „Schritt für Schritt“ ist Rosa Banek zufällig gestoßen. Bei einer Freundin sah sie das Bild eines indischen Kindes und fragte, was es damit auf sich habe. Die Freundin erzählte, sie habe eine Patenschaft beim 1995 von der Familie Gaßner gegründeten Verein übernommen. Das wollte Rosa Banek auch machen und erkundigte sich, was zu tun sei. Schließlich übernahm sie für den kleinen Lebin ihre erste Patenschaft. Im Jahr darauf folgte die zweite. Und als sie 2010 von ihrer Vorgängerin Carmen Michel gefragt wurde, ob sie beim Vereinsstand am Biller Bauernmarkt mithelfen könnte, sagte die rüstige Rentnerin ohne zu zögern zu.

Traurige Schicksale

Mittlerweile organisiert die Moosburgerin nicht nur ihren Stand für die Indienhilfe, sondern hat selbst sechs Patenkinder gefördert. Tragischerweise sind drei davon beim Hochwasser 2018 im Bundesstaat Kerala zu Tode gekommen. Zu Lebin hat Rosa Banek schon lange keinen Kontakt mehr. Er schaffte es durch ihre Unterstützung, sehr gute Noten zu schreiben und wurde auserwählt, ins Kloster zu gehen. Auch das zweite Patenkind steht als Näherin fest im Berufsleben.

Die Rentnerin aus Moosburg findet es nach wie vor unglaublich, was die Familie Gaßner da in 27 Jahren mit dem Verein „Schritt für Schritt“ auf die Beine gestellt hat. Neben Tausenden von Patenschaften konnte der Verein inzwischen aus Spendengeldern Schulen, Kinderheime und vieles mehr bauen lassen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hält Rosa Banek auch an diesem Freitag ab 12.30 Uhr wieder Waren und Infos an ihrem Stand auf dem Biller Bauernmarkt bereit.

Josef Fuchs

Gut zu wissen

Mehr Infos zum Verein „Schritt für Schritt“ finden sich im Internet auf www.wirhelfenindien.de.

