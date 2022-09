Die Herbstschau kann kommen: Moosburger freuen sich auf ein Volksfest voller Höhepunkte

Am Freitag, 9. September, geht‘s los

Im Staudinger Keller stimmten sich am Mittwochabend Verantwortliche der Stadt Moosburg mit der Festwirtsfamilie sowie Brauereivertretern auf die Herbstschau ein.

Moosburg - Für Bürgermeister Josef Dollinger ist das am Freitag beginnende Volksfest auch etwas Neues, denn wegen Corona ist es seine erste Herbstschau als Stadtoberhaupt. Bisher hatte er lediglich das Frühlingsfest und im Vorjahr eine Ersatzveranstaltung eröffnet. Die Rückkehr zur klassischen Herbstschau sei gerade im Festjahr des Stadtjubiläums wichtig. Man habe sich im Programm bewusst gegen einen Festabend mit 300 geladenen Gästen entschieden, „denn wir wollen das Jubiläum lieber auf der Herbstschau mit allen Bürgern feiern. Und ich freue mich nun unbandig auf meine erste Herbstschau als Bürgermeister.“ Bei der internen Bierprobe zeigte er sich zuversichtlich, dass man von 9. bis 18. September „ein gescheites Fest“ auf dem Viehmarktplatz feiern werde.

Damit war der Rathauschef dann auch beim längsten Herbstschau-Festzug aller Zeiten: 125 Beiträge waren das erklärte Ziel – mittlerweile sind es sogar 137 geworden. Auch Ministerpräsident Markus Söder soll in einer Kutsche mitfahren und kommenden Sonntag ein Grußwort im Festzelt sprechen. „Dieser Besuch zum Jubiläum ist uns eine Ehre“, sagte Dollinger. Söder hat außerdem die Aufgabe, den 125 Meter langen Hefezopf der Bäckerei Grundner anzuschneiden. Am Sonntag werden Stücke an die Bürger verteilt – gegen Spenden zugunsten der Aktion Sternstunden.

Moosburger Herbstschau heuer ganz im Zeichen des Stadtjubiläums

Bei der Bierprobe sagte Michaela Krämmer im Namen der Landshuter Festwirtsfamilie, dass man alles perfekt vorbereitet habe und den Moosburgern schöne Tage bereiten möchte. Sie zeigte die Speisekarte mit dem Logo der 1250-Jahr-Feier und erklärte, dass man dieses Bild auch als Dekoration im Zelt verwendet habe.

+ Das Design des Stadtjubiläums findet sich auch auf der Herbstschau wieder - etwa auf der Speisekarte des Festzelts, das Wirtin Michaela Krämmer präsentiert. © Bauer

Für Erdinger Weißbräu stellte Braumeister und Qualitätsleiter Robert Jell die beiden Biere vor: Das Helle zur Herbstschau habe dank des Hallertauer Spitzen-Hopfens ein sehr edles Aroma mit einer feinen Schwefelnote. Die Urweiße sei „bernsteinfarben mit einem cremefarbenen Schaum“. Bei den Aromen im Abgang schmecke jeder etwas anderes.

Interview: Festwirt Christian Krämmer über Personalmangel, Energiepreise & Moosburger Eigenheiten

Freisinger Tagblatt: Viele Gastronomen plagt Personalnot. Wie sieht’s heuer im Krämmer-Zelt aus?

+ Der Landshuter Festwirt Christian Krämmer betreibt mit seiner Familie auch 2022 wieder das Bierzelt auf der Moosburger Herbstschau. © Bauer (Archiv)

Christian Krämmer: Wie bei allen anderen auch: Leider Gottes bilden wir da keine Ausnahme. In Moosburg kommt hinzu, dass sich das zweite Wochenende mit dem Oktoberfest überschneidet und das für manche Bedienung vielleicht lukrativer erscheint. Aber den Umständen entsprechend sind wir dennoch relativ gut aufgestellt und freuen uns auf ein tolles Fest.

Das zweite große Thema sind steigende Energiepreise. Wie sehr spüren Sie das?

Das wird uns erst in der nächsten Zeit einholen. Durch die personellen Schwierigkeiten sind wir quasi Tag und Nacht am Arbeiten, da bleibt keine Zeit für große Preisvergleiche. Wir haben feste Verträge mit den Stadtwerken, es wird dann schon irgendwie gehen.

Auf dem Volksfest in Freising wird heuer weniger Bier getrunken, wohl aufgrund des geringeren Konsums durch die Inflation. Erwarten Sie das auch für Moosburg?

Jedes Fest hat seine Eigenheiten. Bei der Herbstschau wird es am Sonntag einen wunderschönen Umzug mit 137 Gruppen, Gespannen, Kutschen und Wägen geben, das lässt sich also niemals mit anderen Orten vergleichen. Wir hoffen primär auf gutes Wetter – vor allem für die Leute, die sich unglaublich viel Mühe gemacht, Zeit und Geld investiert haben. Ich fände es also schlimmer, wenn’s regnet, als wie wenn wir ein paar Hektoliter weniger Bier verkaufen.

Interview: Armin Forster

Gut zu wissen

Das vollständige Programm der Herbstschau gibt es auf der Homepage der Stadt Moosburg.

