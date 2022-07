Die Lacher schallten durch die halbe Altstadt: Sommerfestival-Auftakt begeistert Moosburger

Mit Musikkabarett der Spitzenklasse startete am Mittwochabend das Moosburger Sommerfestival. Lediglich bei den Besucherzahlen bestand noch etwas Luft nach oben.

Moosburg – Der im Fernsehen sehr präsente Kabarettist Andreas Rebers sowie die Wellküren sind Berühmtheiten der Szene. Gut 300 Moosburger besuchten den Humorabend, der den Auftakt des diesjährigen Sommerfestivals bildete – und die Veranstaltung hätte mehr Gäste verdient gehabt. Speziell Rebers ließ das Publikum auf dem „Plan“ immer wieder lachend laut aufschreien, so dass man die amüsierten Besucher in der halben Altstadt hören konnte.

„Ich habe die Grünen erfunden und mich dann rechtzeitig aus der Szene abgesetzt“, berichtete Rebers über sein Lieblingsthema. Er erzählte aus seiner Münchner Wahlheimat im Stadtteil Haidhausen („Die Grünen haben dort gefühlte 140 Prozent“), innerstädtische Steigungen („Dort fahren Radfahrer an Bergen, die nicht für das Radfahren gemacht sind“) oder das Tempolimit in Holland („Beim Durchfahren denkt man, dass Holland ganz schön groß geworden ist“).

Der aus Norddeutschland stammende Künstler verfügt als Zugezogener nicht über die Aura der bayerischen Kultkomiker. Deshalb überraschte er den einen oder anderen Besucher mit seiner Klasse, seinem tiefgründigen Humor und seinem Mut, auch mal frech das Publikum anzusprechen.

Die Kombination aus Rebers und den die bayerische Volksmusik gerne einmal aufs Korn nehmenden Wellküren bildeten eine Verbindung, die eigentlich gar nicht zusammenpasst – und genau das machte hier den Erfolg aus. Moosburg bekam so zwei mal Kabarett auf nur einer Bühne geboten.

Und man hatte auch Glück mit dem Wetter: Die Wolken wirkten zwar etwas bedrohlich, es blieb aber trocken. Mit ein paar Grad weniger als an den Vortagen boten sich quasi die perfekten Rahmenbedingungen. Auch die Vorhersage der kommenden Tage macht Hoffnung auf ein trockenes, nicht allzu heißes Sommerfestival. Der Start jedenfalls war schon einmal vielversprechend und macht Appetit auf mehr.

Moosburger Sommerfestival: Volles Programm am Wochenende

Das Sommerfestival auf dem Moosburger Plan ist schon jetzt ein ordentlicher Erfolg. Für die Konzerthighlights am kommenden Wochenende wurden bereits vorab im Schnitt um die 500 Karten verkauft und garantieren so eine atmosphärische Kulisse. Restkarten für die Veranstaltungen auf dem großen Platz am Kastulusmünster gibt es aber noch im Internet-Vorverkauf (www.moosburg-ticket.de) sowie an der Abendkasse. Am heutigen Freitag (20 Uhr) beginnt das Kultur-Wochenende an der frischen Luft mit einem Doppelkonzert: Zuerst spielt „Auf D’Sait’n“ bayerische Wirtshauslieder und dann gibt es den Stilwechsel mit Tom Appel & Häns Czernik und ihrem Programm „American Songwriter“. Dem folgt am Samstag (20.30 Uhr) das Moosburger Kammerorchester unter Leitung von Erwin Weber. Zum Finale gibt’s den Dixieland-Frühschoppen mit der Pub Hoppers Jazz Band (Sonntag, 12 Uhr) und am späten Nachmittag ab 17 Uhr Tanzbodenlust. Bei der Volksmusik mit den Dellnhauser Musikanten und Tanzmeisterin Katharina Mayer sind alle Gäste zum Mittanzen eingeladen. Der „Plan“ wird dann zur größten Tanzfläche der Stadt. Mindestens.