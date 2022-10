Digitalreferenten-Posten aus Frust abgegeben – Kritik vom Moosburger Bürgermeister

Das Amt des Digitalisierungsreferenten im Moosburger Stadtrat ist derzeit vakant - weil FDP-Mann Philipp Fincke seinen Posten aus Frust abgegeben hat. © IMAGO/Ezequiel Sambresqui

Philipp Fincke (FDP) ist nicht länger Digitalisierungsreferent von Moosburg. Zwischen ihm und Ortschef Josef Dollinger gab es nun einen verbalen Schlagabtausch.

Moosburg – Philipp Fincke hat sein Amt als Digitalreferent des Moosburger Stadtrats außerplanmäßig niedergelegt. Das hat Bürgermeister Josef Dollinger (FW) am Montag in der Stadtratssitzung bekanntgegeben. Wie dabei zu erfahren war, lief der Bruch mit dem jungen FDP-Abgeordneten nicht geräuschlos. Denn beide Seiten machten noch einmal deutlich, dass die Zusammenarbeit nicht vertrauensvoll gewesen sei.

Stadtrat Philipp Fincke (FDP) ist nicht länger Moosburgs Digitalisierungsreferent. © Bauer (Archiv)

In seiner Info an das Gremium erklärte Dollinger, dass der Grund für Finckes Rücktritt gewesen sei, dass der Digitalreferent bei einer Stellenausschreibung nicht in den Prozess eingebunden wurde. Der Ortschef machte allerdings deutlich, dass bei solchen Ausschreibungen und dem anschließenden Auswahlverfahren noch nie Referenten des Stadtrats beteiligt gewesen seien. „Die Verärgerung ist etwas übertrieben“, sagte Dollinger und führte das Beispiel an, dass die Kita-Referentin Nathalie von Pressentin auch nicht bei Einstellungen der städtischen Betreuungseinrichtungen gefragt werde.

Stellenneubesetzung als Streit-Auslöser

Philipp Fincke bestätigte im Nachgang der Sitzung, dass sich sein Rücktritt auf eine Stellenbesetzung bezogen hat – nämlich die eines Projektleiters für Digitalisierung. „Da das Handlungsfeld in dieser neu zu schaffenden Stelle erst definiert werden muss, hinkt der Vergleich zur Einstellung eines Erziehers bei allem Respekt meiner Meinung nach doch sehr“, betonte Fincke. Er zeigte sich entsetzt darüber, dass er über die Ausschreibung nicht einmal informiert worden sei: „Ich wurde daran gehindert, meine Aufgaben als vom Stadtrat gewählter Referent wahrzunehmen und meinen Beitrag zu Qualifikationen oder Tätigkeitsbereichen einzubringen.“

Untätigkeitsvorwurf zurückgewiesen

Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger (FW) hält die Reaktion Finckes für überzogen. © FT-Archiv

Bei der Bekanntgabe im Gremium ließ Dollinger noch einen Nachsatz verlauten, der den FDP-Stadtrat gänzlich auf die Palme brachte: „Herr Fincke hat wenig zu dem Onlinezugangsgesetz beigetragen.“ Auf diesen Vorwurf erwiderte Fincke nun, dass „ich seit Juli 2021 versuche, von der Verwaltung den aktuellen Sachstand zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zu erhalten. Ich wurde allerdings immer wieder vertröstet mit dem Hinweis, dieses habe keine Priorität.“

Wie Philipp Fincke, der 2020 erstmals in den Stadtrat gewählt worden war, betont, habe er mit verschiedenen Anträgen seinen Beitrag dazu geleistet, die Stadt voranzubringen. Er war Initiator des digitalen Parktickets, hatte Internet-Übertragungen von Stadtratssitzungen beantragt, forderte WLAN in der Innenstadt und engagierte sich für den Ausbau des schnellen Internets. Nach der Abgabe der Referentenposition kündigte er an, auch als „normaler“ Stadtrat weiter Anträge bezüglich Digitalisierung stellen zu wollen.

Wenn die Position des Digitalreferenten demnächst wieder besetzt werden könnte, wäre ein potenzieller Kandidat nicht weit: Benedict Gruber von der jungen Fraktion Fresh wurde kürzlich als Nachrücker von Julia Neumayr vereidigt und machte dabei auch gleich deutlich, dass die Digitalisierung das Kernthema seiner Stadtratsarbeit bilden soll.

