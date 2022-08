Direkt vor Sparkasse in Moosburger Altstadt: Dreister Trickdieb beklaut Frau - Täterbeschreibung

Teilen

Bargeld hat ein Trickdieb jetzt in Moosburg erbeutet. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen mit einer Personenbeschreibung. (Symbolbild) © IMAGO/Manfred Segerer

Mit einer fiesen Masche hat ein Dieb in Moosburg jetzt eine Bankkundin beklaut. Die Polizei gibt Details zum Flüchtigen bekannt und warnt die Bevölkerung.

Moosburg - In der Moosburger Sparkasse am Stadtplatz hat am Freitag gegen 11 Uhr eine 78-Jährige Geld abgehoben. Dann setzte sie sich laut Polizei in ihr vor der Bank geparktes Auto und legte ein Kuvert mit Bargeld auf den Beifahrersitz. In diesem Moment öffnete ein Unbekannter die Beifahrertür und beugte sich weit in das Fahrzeug hinein. Er fragte nach Wechselgeld für den Parkautomaten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Während die hilfsbereite Frau Kleingeld suchte, nutzte der Täter die Ablenkung, klaute das Kuvert und entfernte sich in Richtung Herrnstraße. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der Täter zuvor im Umfeld der Bank aufgehalten bzw. diese gezielt beobachtet hatte.

Täterbeschreibung des Flüchtigen - Wichtige Tipps der Polizei

Der Mann war ca. 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, trug kurze braune Haare, hatte ein rundes Gesicht, „südländisches“ Aussehen und trug ein hellgraues/blaues T-Shirt zur Jeans. Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem Vorfall an die Polizeiinspektion Moosburg, Tel. (08761) 30180.

In der Vergangenheit haben sich immer wieder ähnliche Fälle, auch in Moosburg, ereignet. Derartige Diebstähle lassen sich laut Polizei verhindern, wenn einige Verhaltensweisen beachtet werden:

Niemals Bargeld, Geldbörsen, Handtaschen oder andere Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen.

Behalten Sie Ihre Wertsachen immer im Auge, wenn Sie diese nicht am Körper tragen können.

Keine offenen Taschen zum Transport von Wertgegenständen verwenden.

Niemals die Tasche/Handtasche unbeaufsichtigt hinter oder neben sich stellen.

Wenn Sie von Fremden angesprochen werden, sollten Sie besonders aufmerksam sein.

Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie um Geld bitten bzw. Geld wechseln wollen.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.