Doppel-Coup: Thonstettens Maibaum-Diebe stehlen bereits geklauten Baum

Nicht nur, dass die Thonstettener heuer schon zwei Maibäume geklaut haben: Der jüngste war auch noch einer, der bereits von jemand anderes geklaut worden war.

Thonstetten – „Wir haben wieder ein starkes Stück geliefert“, sagt Josef Sixt, Vorsitzender des Burschenvereins Thonstetten, als er sich am Freitagmittag beim FT meldet. In der Nacht zum Freitag haben die Burschen einen Maibaum im Moosburger Ortsteil Aich geklaut. Mehr noch: Der Maibaum war bereits geklaut. Und: Es war nicht das erste Mal, dass die Maibaum-Diebe zugeschlagen haben, sondern bereits das zweite Mal binnen weniger Tage.

Von Anfang an: Weil zwei Spezln beim Maibaum-Klau kurz vor Ostern in Bergen (Link siehe Ende des Textes) nicht dabei waren, haben Josef Sixt und seine Kumpels in den vergangenen Tagen erneut die Gegend ausspioniert – mit Erfolg. Fündig sind sie auf einem Hof in Aich geworden. „Dort lag ein Baum, der mit Baumaschinen und Baggern gesichert war“, erzählt er. „Aber er wurde nicht bewacht“, was für den Vorsitzenden ein No-Go ist. „Deshalb haben wir uns gedacht: Denen gehört ein Streich gespielt.“



Bereits am Mittwochabend sollte die Aktion über die Bühne gehen, „aber es ist an den Leuten und am Material gescheitert“, erzählt er. Also wurde der Coup um eine Nacht verschoben. Um Mitternacht rückten Sixt und vier Spezeln aus, um den Baum „freizuräumen“. Gegen 2.30 Uhr rückte Verstärkung aus Thonstetten an und der Maibaum wurde aus dem Hof getragen. Gegen 4 Uhr morgens hatten die Thonstettener das Traditionsstangerl zuhause.



Am Freitag galt es nun, die Auslöse zu verhandeln. Die Burschen aus Aich und Berghofen, die den Baum aus Hofham gestohlen hatten, haben sich aus der Verantwortung gestohlen. „Das ist schon schwach“, kommentiert Sixt. „Erst den Baum stehlen, nicht bewachen und dann nicht mehr verantwortlich sein, das entspricht eigentlich nicht der Tradition.“ Doch die Thonstettener wollen nicht nachtreten: Sie sind am Freitagnachmittag nach Hofham gefahren, haben ein Fest für 25 Leute ausgehandelt und am Abend den Baum zurückgebracht. Nun werkeln sie an ihrem eigenen Maibaum, schließlich soll am Mittwoch, 1. Mai, ab 11.30 Uhr ein Prachtstück in die Höhe gehievt werden.



