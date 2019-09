Doppelhaus steht in Flammen: Bislang drei verletzte Personen

In Moosburg (Lkr. Freising) steht aktuell ein Doppelhaus in Flammen. Die Feuerwehr versucht derzeit, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Bislang gibt es drei verletzte Personen.

Moosburg - In einer Doppelhaushälfte im Moosburger Stadtteil Bonau ist am Montagvormittag um kurz nach 11 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord berichtete, war der entsprechende Notruf gegen 11.13 Uhr in der Leitstelle eingegangen.

Moosburg: Doppelhaus in Flammen - Bislang drei Verletzte

Umgehend eilten Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie die Polizei zum Unglücksort an der Gärtnerstraße. Dort drang dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Gebäudes.

Die umfangreichen Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an, der Bereich ist für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben des Polizei-Sprechers mussten bislang drei leichtverletzte Personen mit Rauchgasvergiftungen behandelt werden, eine von ihnen kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Moosburg/Bayern: Doppelhaus in Flammen - Schaden noch nicht absehbar

Über die Ursache und die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Auskünfte erteilen, Brandfahnder der Kripo Erding sind jedoch vor Ort und unterstützen die Ermittlungen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.