Driescher legt Grundstein für weiteres Firmenwachstum - und plant besonderen Neubau

Von: Armin Forster

Teilen

Spatenstich auf dem Firmenareal mit (v. l.) Christoph Driescher, Doris Driescher (Bauherren) sowie Andreas Patzek und Michael Thalmair (kpt Architekten). © Driescher

Die Moosburger Firma Driescher sieht enormes Wachstumspotenzial für sich. Um dem dafür nötigen Personal etwas bieten zu können, wird jetzt neu gebaut und saniert.

Moosburg – Um Klimaziele mithilfe der Energiewende zu erreichen, braucht es viel Hightech. Die nötigen Teile, etwa für Trafohäuschen in Solarparks, stellen auch die Elektrotechnischen Werke Driescher in Moosburg her. „Ohne diese Produkte wäre die Energiewende gar nicht möglich“, ist Firmenchefin Doris Driescher überzeugt. „Wir sind die Ermöglicher.“ In dieser Rolle erwartet die Unternehmerin „massives Wachstum“ für ihre Firma, die derzeit insgesamt 500 und in Moosburg 250 Beschäftigte zählt. Damit diese Fachkräfte und auch das künftig benötigte Personal einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz vorfinden, wird nun kräftig in den Standort investiert – und dabei viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

Der Farbton der Außenfassade des künftigen Bürogebäudes soll an Kupfer erinnern – den elementaren Bestandteil von Stromleitern. © Grafik: Driescher

Driescher lässt für 5,5 Millionen Euro einen neuen, dreigeschoßigen Bürokomplex bauen. Am Montag fand hierfür der feierliche Spatenstich statt. Maximale KfW-Energieeffizienz-Standards sollen dabei nicht nur staatliche Förderungen in Höhe von rund 600.000 Euro sichern, sondern auch das Selbstverständnis des Hauses bekräftigen, wie Doris Driescher in ihrer Festrede verdeutlichte: „Uns als Menschen und Unternehmer ist ein enkelfähiger Planet wichtig.“ Der Betrieb habe zwar schon heute einen sehr kleinen CO2-Fußabdruck, „aber wie heißt es so schön beim Metzger: Derf’s a bissl mehr sein?“, witzelte die Geschäftsführerin. Ihre Antwort laute: „Ja! Mit unserem Neubau wollen wir dazu beitragen, dass wir ein bissl mehr machen.“ Denn es gehe nicht immer darum, „zu schauen, was die anderen erst tun sollten, bevor man selbst etwas tut“.

Platz für 70 neue Arbeitsplätze - und noch mehr

Wenn der neue Bürobau mit einem flexiblen Raumkonzept wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt ist, sollen auf 1150 Quadratmetern Nutzfläche 70 Arbeitsplätze untergebracht sein – mit Platz für weiteres Wachstum. Auf dem Dach des KfW-40-Baus befindet sich dann eine Photovoltaikanlage, die 80 Prozent des Strombedarfs im Gebäude abdeckt. Neben einer Wärmepumpe werden eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie weitere Bestandteile Energie einsparen.

Nachhaltig aufgestellt: die Geschäftsführer Christoph und Doris Driescher. © Forster

Optisch soll der Bau ebenfalls neue Maßstäbe setzen und die Identität des Betriebs ausstrahlen. Wie in einer Visualisierung vorgestellt, fällt das Gebäude vor allem durch seine ovale Form auf. Der Gedanke dahinter: Abgerundete Formen von leitenden Materialien, die in der Elektrotechnik verwendet werden, begünstigen das Unterdrücken von störenden Teilentladungen. Auch die Fassadenverkleidung der Obergeschoße stellt einen visuellen Bezug zum wichtigsten Stromleiter, dem Kupfer, her.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch das ist noch nicht alles: Parallel nimmt die Firma noch eine weitere Dreiviertelmillion Euro für eine Aufwertung der vorhandenen Immobilien in die Hand. Denn, so sagt Geschäftsführerin Doris Driescher: „Wie man sich vorstellen kann, haben wir als Traditionsunternehmen mit langer Historie viele Bestandsgebäude. Die müssen wir jetzt nicht nur modernisieren, sondern auch energetisch sanieren.“ Sprachs, und eröffnete dann für die Festgäste – konsequent dem Nachhaltigkeitsgedanken treu bleibend – ein veganes Kuchenbüfett.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.