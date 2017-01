DSDS: Bianca Jenny (17) aus Moosburg schafft es in den Recall

Bianca Jenny aus Moosburg hat es bei „Deutschland sucht den Superstar“ in den Recall geschafft.

Eine Runde weiter

Moosburg - Eine 17-jährige Moosburgerin geht ihren Weg bei „Deutschland sucht den Superstar“: Bianca Jenny hat es in den Recall geschafft.

Ihrem Traum, Deutschlands nächster Superstar zu werden, ist Bianca Jenny aus Moosburg einen Schritt näher gekommen: Bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist die 17-Jährige am Samstag in die nächste Runde, sprich den Recall, gekommen.

Mit dem Lied „When we were young“ von Adele überzeugte sie die prominente Jury, die neben Poptitan Dieter Bohlen aus „Scooter“-Frontmann H.P. Baxxter, YouTube-Star Shirin David und Schlagersängerin Michelle besteht. Mit viermal „Ja“ landet Bianca Jenny geradewegs in der nächsten Runde.

Auf Facebook zeigt sich die 17-Jährige, die in Österreich geboren und aufgewachsen ist und seit kurzem in Moosburg wohnt, von ihrer Leistung überwältigt: „Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie stolz ich bin, diesen Zettel in der Hand zu halten!“

Nun darf man gespannt auf den nächsten Auftritt der 17-Jährigen sein. Die Castingshow läuft immer mittwochs und samstags um 20.15 Uhr auf RTL.

ft