Durchwachsene Herbstschau-Zwischenbilanz: Schwierige Rahmenbedingungen für Festwirt und Schausteller

Von: Nico Bauer

Die Moosburger Herbstschau ist auch heuer bei Besuchern beliebt – aber das Geld sitzt nicht mehr so locker. Der Personalmangel macht sich zudem bemerkbar. © Bauer

Bei der Herbstschau-Zwischenbilanz gab es in Moosburg nun gemischte Gefühle. Zur Sprache kam auch ein Dilemma beim Seniorentag. Und eine geglückte Ersatzbeschaffung.

Moosburg – Die Auswirkungen der geopolitisch turbulenten Zeiten machen auch vor der Moosburger Herbstschau nicht Halt. Die Folge bei dem noch bis Sonntag laufenden Volksfest waren in der Planung mehrere Spontanaufgaben – und lange Wartezeiten am Seniorennachmittag.

Promi-Auflauf macht Stadt-Spitze stolz

Bei der traditionellen Halbzeitbilanz der Herbstschau konnte Bürgermeister Josef Dollinger als wichtigste Botschaft verkünden, dass es bisher rund um das Volksfest ruhig geblieben und friedlich gefeiert worden sei. Auch der erste Festsonntag mit dem großen Jubiläums-Umzug sei zu dem Höhepunkt geworden, den man sich erhofft hatte. Dollinger nahm den Promifaktor als Bewertungsmaßstab: „Wer bekommt schon das komplette Dreigestirn der bayerischen Politik mit Ministerpräsident Markus Söder, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger und Staatskanzleichef Florian Herrmann?“

Frustrierte Gäste beim Seniorentag

Allerdings musste er auch von einer schwierigen Phase berichten, als die Gäste am Montag beim Seniorennachmittag teilweise mehr als eine Stunde auf ihr Hendl warten mussten. An dem Tag wurde die enge Personallage bei Festwirt und Schaustellern nach zwei Jahren Corona spürbar. Für die meisten Besucher blieb jedoch weitgehend unbemerkt, dass es selbst einen Tag vor der Herbstschau noch eine Absage von einem Fahrgeschäft gegeben hatte. Moosburgs Bauhofchef Martin Holzner, für den es stets keine Probleme, sondern nur Lösungen gibt, konnte bei einem Besuch des Landshuter Volksfests und über Kontakte spontan noch Ersatz für den Moosburger Festplatz auftreiben.

Schausteller-Verbandschef Horst Heppenheimer richtete eine eindringliche Bitte an die Stadt Moosburg. © Bauer

In seiner Halbzeitbilanz sprach Horst Heppenheimer, Vorsitzender der Bezirksstelle Landshut des Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller, über die Lage seines Berufsstands. Ihmzufolge schlagen heuer die steigenden Energiekosten noch nicht zu Buche, weil die Schausteller langfristige Verträge haben. „Schwierig wird es erst im nächsten Jahr“, erklärte Heppenheimer. Er betonte, dass man die Preissteigerungen für die Energie und durch die allgemeine Inflation nicht Eins-zu-Eins an die Menschen weitergeben möchte. Volksfeste in Bayern sollten auch zukünftig Familienfeste für Alle sein.

Schausteller-Appell

Horst Heppenheimer appellierte zur Halbzeit der Herbstschau deshalb an die Stadt Moosburg, in den kommenden Jahren den Schaustellern das Leben nicht mit steigenden Standgebühren schwerer zu machen: „Bitte drehen Sie die Schraube nicht weiter nach oben.“ In der Gegenwart hofft man nun noch auf ein gutes Abschlusswochenende, wobei die Betriebe in Moosburg – ähnlich wie in Erding oder Landshut auch – Einbußen erwarten. Die Sparzwänge bei manchen Bürgern seien deutlich zu spüren. Und dennoch genießt Horst Heppenheimer die Stimmung am Viehmarktplatz: „Man sieht, dass die Moosburger ihr Volksfest lieben und auch mehrfach hingehen.“

