„Eher dramatisch“: 28 Prozent der städtischen Bäume in Gefahr - So will Moosburg gegensteuern

Von: Nico Bauer

Beim städtischen Baumbestand von Moosburg besteht intensiver Handlungsbedarf. (Symbolbild) © Patrick Seeger

Wie geht es den städtischen Bäumen? Einen genauen Einblick hat jetzt Moosburgs Stadtgärtner gegeben – und sein Bericht fällt besorgniserregend aus.

Moosburg – Das städtische Grün in Moosburg liegt den Stadträten sehr am Herzen. Daher war es ein Wunsch des Gremiums, auf den aktuellen Stand gebracht zu werden über den Zustand der Bäume und die Sorgen um den Stadtwald. Und so lud man sich Stadtgärtner Michael Guyens ein, der über beeindruckende Statistiken verfügt.

Guyens stellte den städtischen Entscheidern das Kataster über 4046 auf dem Moosburger Stadtgebiet erfasste Bäume vor. 138 davon mussten zwischenzeitlich schon gefällt werden. In zwei Dritteln waren Krankheiten die Ursache der Maßnahme, zu einem Drittel waren es Baumaßnahmen. Die städtische Baumliste umfasst derzeit 3292 Bäume, die keine Auffälligkeiten haben. Dazu kommen die Kategorien „schwach geschädigt“ (483 Bäume), „mittelstark geschädigt“ (124) und „stark geschädigt (9).

Klimatische Veränderungen machen Moosburger Bäumen zu schaffen

„Nicht mehr so gut sieht es bei der Vitalität aus“, erklärte der Stadtgärtner. Mit den Schulnoten 1 und 2 bewertet wurden mit 2470 Bäumen genau 71 Prozent des Bestands. Bei 15 Prozent handelt es sich um Eschen, die realistisch betrachtet früher oder später vom Eschentriebsterben betroffen sein werden. „Sie werden uns in den nächsten zehn bis 20 Jahren verlassen“, sagte Guyens. Die zweithäufigste Art (13 Prozent) ist der Bergahorn, der mit den klimatischen Veränderungen zunehmend Probleme bekommt. Der Stadtgärtner sieht eine große Gefahr, dass diese 28 Prozent des aktuellen Bestands wegfallen – was immerhin weit über 1000 Bäume wären.

Lichtungen wie diese werden für den Moosburger Stadtwald zunehmend zum Problem – weil die Bäume dann anfälliger für Sturmschäden sind. © BAUER

Diesem Trend versucht die Stadtgärtnerei bereits entgegenzuwirken – mit rund 100 Neupflanzungen jedes Jahr. „Wir pflanzen so viel, wie wir gießen können“, erklärte der Stadtgärtner. Bei der Auswahl achte man auf mehr Vielfalt und wähle Bäume aus, die mit klimatischen Veränderungen wie den immer länger werdenden Trockenphasen oder Starkregenereignissen besser zurechtkommen. Daraus ergebe sich ein bunteres Bild und vor allem habe man den Vorteil, bei speziellen Baumkrankheiten „nicht einen ganzen Straßenzug fällen zu müssen“. Bürgermeister Josef Dollinger machte an diesem Punkt deutlich, dass er der Stadtgärtnerei den Rücken stärke, wenn auch einmal gegen den Widerstand von einem Anlieger ein Baum gepflanzt werde. Solche Situationen gebe es immer wieder.

Natürliche Beschattung durch Bäume spart Energie in Gebäuden

„Durch die Klimaerwärmung überhitzen die Städte“, betonte Michael Guyens. Und gerade hier steige die Bedeutung der Bäume, die viele Bereiche verschatten und kühlen. „Die Senkung der Belagstemperatur ist für uns der wichtigste Punkt“, machte der Fachmann deutlich. Dem gegenüber stehen rund 500 Liter aus dem Grundwasser, die von den städtischen Bäumen verdunstet werden. Er wies darauf hin, dass mit einer natürlichen Beschattung von Gebäuden energiebenötigende Maßnahmen der Klimatisierung entfallen.

Evelin Altenbeck (Grüne) erzählte in einer Wortmeldung von einer Aktion in Berlin, wo die Menschen als Zeichen der Wertschätzung im Sommer immer wieder einmal einen Eimer Wasser an die Bäume hinschütten. Sie würde sich wünschen, dass man so etwas auch in der Stadt angeht. Komplette Patenschaften von Bürgern für einzelne Bäume sah der Stadtgärtner hingegen kritisch, weil man mit einer falschen Pflege viel kaputt machen könne.

Problematische Lichtungen im Wald

„Im Stadtwald sieht es eher dramatisch aus“, musste der Stadtgärtner auf Nachfrage erklären. Dieser habe anfangs zu 80 Prozent aus Eschen bestanden und auch mit Fichtenpflanzungen sei es nicht besser geworden. Deshalb gebe es problematische Lichtungen, die den Wald bei Stürmen anfällig für Umstürze machen. „Die Situation dort wird wegen den beiden Baumsorten noch länger so bleiben“, meinte Guyens, „aber ich kann sagen, dass wir dort noch keinen einzigen gesunden Baum gefällt haben“.

