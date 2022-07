Ein Abend wie aus dem Bilderbuch: Moosburger Altstadtfest feiert gelungenes Comeback

Von: Nico Bauer

Größter Biergarten Moosburgs: Auf dem „Plan“ ließen es sich die Gäste des Altstadtfests gut gehen. © Bauer

Nach der Pandemie-Pause gab es jetzt das große Comeback: In Moosburg wurde am Samstag das Altstadtfest gefeiert. Für die Veranstalter hat es eine enorme Bedeutung.

Moosburg – Die großen Festivitäten sind zurück in der Moosburger Innenstadt: Nach zwei Jahren Zwangspause feierte nun auch das Altstadtfest von den Förderern des FC Moosburg sein Comeback. Mehrere Hundert Besucher am „Plan“ und im Amtsgerichtsgarten ließen es sich an einem Sommerabend wie aus dem Bilderbuch gut gehen.

Seit knapp 40 Jahren gibt es das Altstadtfest, das einst die SpVgg Moosburg eingeführt hat und nach der Fußball-Fusion der FC Moosburg übernahm. Die Fußballer haben für ihr Fest quasi einen Wetterpakt mit Petrus geschlossen, denn meteorologisch bedingt gab es nahezu keine Absagen. Lediglich die Corona-Pandemie stoppte die Altstadtparty in den vergangenen zwei Jahren.

Tische im Amtsgerichtsgarten schon früh belegt

Auch wenn es zwei Jahre kaum Feste gab, wissen die Moosburger weiterhin, wo die schönsten Ecken der Stadt sind. Schon früh waren die Tische im Amtsgerichtsgarten belegt, der neben dem „Plan“ ein zweiter Feierbereich war. Mitten in der Stadt bei maximaler Verschattung im Grünen zu sitzen, war wieder einmal das Maximum des Genusses.

Die Band Hetoro feierte heuer ihr Moosburger Altstadtfest-Debüt. © Bauer

Auf dem Plan waren die Biertischgarnituren ebenfalls über mehrere Stunden voll belegt. Dazu gab es rockige Beschallung durch Hetoro: Die dreiköpfige Band hat mit Herbert Weiß auch einen ehemaligen Moosburger in ihren Reihen. Er lebt heute wie auch Toni van Hoof in Hohenkammer. Zusammen mit Rochus Knobel aus der Nachbargemeinde Buch am Erlbach bilden sie die Coverband, die erstmals beim Altstadtfest auftrat.

Autofreie Herrnstraße liefert Kostprobe

Unterdessen war die diesmal autofreie Herrnstraße die Partyzone der jüngsten Festgäste: Wenige Meter vom Rathaus entfernt lockte eine riesige Giraffen-Hüpfburg alle Kinder herbei. Nicht wenige Moosburger genossen diese Kostprobe, wie entspannt das Flanieren in der Innenstadt ohne Autoverkehr sein kann. Die Einrichtung einer Fußgängerzone zur Verkehrsberuhigung ist auch im Stadtrat ein aktuelles Thema.

FCM-Vorsitzender Franz Riederer war mächtig stolz auf den Förderverein und viele Mitglieder von den verschiedenen Mannschaften des Fußballvereins. Um die 100 Helfer mussten einige Stunden hart arbeiten, um das eintägige Volksfest zu stemmen. Der FC Moosburg braucht das Event, um den Spielbetrieb mit vielen Kinder- und Jugendmannschaften sowie den Erhalt der eigenen Sportanlage neben dem Freibad zu finanzieren. In den vergangenen Jahren wurde der Ertrag des Altstadtfests in der Vereinskasse schmerzlich vermisst.

