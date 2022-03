Ein Bild, 44 Fassaden: Moosburger Hobbyfotograf begeistert mit ungewohnter Altstadt-Ansicht

Von: Armin Forster

Die optische Vielfalt der Moosburger Altstadt in einem Bild: Insgesamt 44 Giebelfassaden hat Erhard Otto abgelichtet und dann zusammengebaut. © Erhard Otto

Der Moosburger Hobbyfotograf Erhard Otto hat 44 Altstadt-Fassaden vereint - und sorgt mit seinem Werk für Begeisterung. So ist es zu der Collage gekommen.

Moosburg – Manch Einheimischer erkennt womöglich erst an diesem Bild, in welch schmuckem Städtchen er eigentlich lebt: Die Rede ist von einer Collage aus 44 bunten Giebelfassaden, alle in der Moosburger Altstadt. In raffinierter Weise zusammengestellt hat sie der 63-jährige Hobbyfotograf Erhard Otto – aus einer spontanen Idee heraus, wie er dem Freisinger Tagblatt erzählt.

„Ich bekam zufällig eine Postkarte in die Hände, auf der Moosburger Fassaden abgebildet waren. Allerdings ganz anders“, sagt Otto. Daraufhin habe er seine Kreativität walten lassen – und dann seine Canon-Kamera und ein Weitwinkel-Objektiv gepackt. „Ich habe in zwei Durchgängen jedes Haus einzeln fotografiert: einmal morgens, einmal nachmittags.“ Das sei wichtig gewesen, denn: „Je nach Lichteinfall und Schatten konnte ich so ein halbwegs einheitliches Gesamtbild erstellen.“

Leidenschaftlicher Hobby-Fotograf: Erhard Otto (63) aus Moosburg. © privat

Rund zwei Stunden dauerte jeder Streifzug, „das Fotografieren war allerdings die wenigste Arbeit“, sagt Otto und lacht. „Die Nachbearbeitung in Photoshop hat die meiste Zeit gekostet.“ Am Computer stellte er Haus um Haus frei, parkte alle in wilder Folge nebeneinander und in fünf Reihen hintereinander aufsteigend. Da teilt sich nun die Bücherei eine Wand mit dem Hölzl-Haus, der Hirschwirt ist neuer Nachbar vom Rathaus, und von Copy-Print aus muss man nur einmal umfallen, um beim Boban einzukehren.

BMW-Ingenieur in Altersteilzeit kann sein Hobby ausleben

Als er in der Jugend die ersten Auslöser betätigt habe, so erzählt Erhard Otto, „war das noch mehr Herumknipsen“. Seit etwa 15 Jahren betreibe er das Hobby jedoch intensiv, seit vier Jahren sogar „richtig ernsthaft im Fotoclub München-Nord“. Dort leitet der Moosburger die Gruppe „Mensch und Reportage“. Der gelernte BMW-Ingenieur hat dank Altersteilzeit viel Zeit fürs Fotografieren, am liebsten macht er Porträts und Naturaufnahmen. Beim Blick auf sein Portfolio wird schnell klar: Er verkünstelt sich auch gerne mal, experimentiert mit den Werkzeugen der digitalen Nachbearbeitung herum und lässt sich auf völlig Neues ein.

Auf Facebook gibt es einen Einblick in die Werke des Hobby-Fotografen

So entstand nun auch die Collage, die Otto bereits einiges an virtuellem Applaus eingebracht hat: Er bekam reichlich positives Feedback, nachdem er sein Werk in eine örtliche Facebook-Gruppe gepostet hatte. „Ich wollte mal testen, wie das ankommt, wenn ich etwas ganz anderes ausprobiere“, erzählt der Urheber. „Ob es heißt: Kitsch!“ Doch die Schelte blieb aus, stattdessen wurde das Motiv von einem User schon für den nächsten Kalender der Stadt vorgeschlagen. „Solche Reaktionen bestärken einen natürlich“, freut sich Otto. Bis der nächste Kalender erstellt wird, sei sein Werk aber wohl wieder vergessen. „Alles ist sehr schnelllebig geworden.“ Einer Veröffentlichung dort stehe aber nichts im Wege: „Es gibt auch noch eine Hochkant-Version davon.“

„In Landshut wird man ja fast erschlagen“

Bei der Auswahl der Altstadt-Häuser habe er sich die Highlights ausgesucht, sagt der Fotograf. Jene mit besonders kunstvollen Zinnen, Ornamenten, Türmchen oder Fensterläden. „Es ist nicht ganz so wie in Landshut“, sagt der 63-Jährige. Von der dortigen Dichte historischer Fassaden werde man „ja fast erschlagen“ – im positiven Sinn. Doch auch Moosburg hat einiges zu bieten, wie seine Auswahl beweist. Welche Wirkung er sich von seiner Collage nun erhofft? Erhard Otto hat eine Antwort: „Dass man beim Gang durch die Straßen in der Stadt auch mal nach oben schaut!“

Gut zu wissen

Das Portfolio des Hobbyfotografen Erhard Otto findet sich unter anderem auf facebook.de/Erdidigital oder unter @erhard.otto bei Instagram.

