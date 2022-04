Ein „ideales Nachschlagewerk“: Buch über „1250 Jahre Moosburg“ erschienen

Teilen

Große Freude über das Jubiläumsbuch: (v. l.) Rebecca Reither, Christine Metterlein-Reither, Autor Dominik Reither, Bürgermeister Josef Dollinger, Moosburgs frühere Rathauschefin Anita Meinelt und Stadtarchivar Wilhelm Ellböck. © Martin

Pünktlich zum Jubiläum stellt Dominik Reither sein Buch „1250 Jahre Moosburg“ vor. Bürgermeister Josef Dollinger lobte die Lektüre als „ideales Nachschlagewerk“.

Moosburg – Ein Werk, das großes Lob erntete: Quer durch die Entstehungsgeschichte der Stadt Moosburg bis hin in die Moderne führt das Buch „1250 Jahre Moosburg“, das Dr. Dominik Reither pünktlich zum Jubiläum der Dreirosenstadt am Freitagabend in der Aula der Vhs Moosburg vorstellte. Lebendig, faszinierend, gut recherchiert, verständlich und breit gefächert: Das waren nur einige der Rückmeldungen, die der Historiker erhielt.

Das Buch beginnt in der Frühzeit vor 100 000 Jahren (v. Chr.). Wie die „Siedlung“ Moosburg, nach dem offiziellen Ende der römischen Herrschaft ab 488 (n. Chr.), entsteht und wie sich der Weg hin zur Stadt gestaltet, wird erklärt. Über Mittelalter und die Nazi-Zeit wird der Leser bis in das Moosburg im 21. Jahrhundert geführt. Ein „ideales Nachschlagewerk“, lobte Bürgermeister Josef Dollinger. Für alle an Geschichte interessierten Bürgern sei das Buch „ein Muss“. Es vermittle „Heimatbewusstsein“. Eine kleine Leiste mit Fotos am vorderen Buchumschlag führt den Leser bereits in die einzelnen Kapitel ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir sind überglücklich“, brachte es Gabriele Kellner, Inhaberin von „Barbaras Bücherstube“, auf den Punkt. Endlich könne der Buchhandel denen, die an der Stadtgeschichte interessiert sind, etwas bieten. Auf Fragen von Touristen habe sie bisher nur Veröffentlichungen zu einzelnen Abschnitten der Moosburger Historie anbieten können. „Jetzt haben wir einen kompletten Abriss.“ Und: „Es ist spannend geschrieben, fast wie ein historischer Roman.“

Wie sich die Idee bis zum fertigen Buch schrittweise entwickelt hat, machte Reither deutlich, als er vom „Making of“ berichtete. Dass es etwas „G’scheit’s“ werden sollte, das habe von Anfang festgestanden. „Wie haben sich die Menschen in den einzelnen Epochen gekleidet, was haben sie gegessen und und wie haben sie gewohnt?“ Auch das seien Fragen gewesen, die er genau beantworten haben wollte. Bei der Spurensuche zur Entstehungsgeschichte der Stadt an der Isar habe er viel Unterstützung erfahren. Pfarr- und Stadtarchiv seien für ihn zur Einsicht offen gestanden. Bei der „Erforschung“ der Frühgeschichte sei der Archäologische Verein Freising zur Seite gestanden. Für all die großzügige Hilfe und Unterstützung dankte Reither herzlich, auch dafür, dass ihm zahlreiche Fotodokumente zur Verfügung gestellt wurden.

Im Sommer 2021 sei die „Rohfassung“ gestanden. Dann habe die „Feinarbeit“ begonnen. Grammatik, Satzbau, Rechtschreibung – alles habe „bis zu zehn Durchgängen“ immer wieder geprüft werden müssen. Die Auswahl der jeweiligen Fotos und Bilder, Schriftgröße, Textformat oder die Gestaltung von Überschriften und den einzelnen Absätzen habe sehr viel Zeit und Genauigkeit erfordert. Im Besonderen seine Familie habe ihn unterstützt.

Seine „typische Arbeitshaltung“ während dieser Zeit zeigte ein Dia, das bei den zahlreichen Gästen der Veranstaltung ein Schmunzeln hervorrief: der Buchautor auf der stilvollen Couch im Wohnzimmer der Familie liegend – lesend, lesend, lesend.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.