Ein Rufbus für die Moosburger: Neues Angebot FLEX soll den Stadtbus modernisieren

Von: Andreas Beschorner

Der sogenannte On-Demand-Service FLEX wird für Moosburg eine neue Form des Stadtbusverkehrs darstellen. Die Fahrt in den Kleinbussen soll mit normalen MVV-Tickets bezahlt werden. Der Bus im Bild ist bereits im Landkreis München im Einsatz. © Archiv: Camehn

In Moosburg soll ab Dezember 2024 ein Rufbus eingesetzt werden, für mehr Mobilität im gesamten Stadtgebiet. Das Vorhaben ist nicht billig, wird aber kräftig bezuschusst.

Freising/Moosburg – Der Name klingt kompliziert: On-Demand-Service FLEX in der Variante 3. Was sich dahinter versteckt, ist eine spezielle Form des Stadtbusverkehrs für Moosburg, für den der Planungsausschuss des Landkreises jetzt Grünes Licht gegeben hat. Nun müssen noch Kreisausschuss und Kreistag zustimmen.

Gebucht wird die Fahrt per Telefon oder App

2019 hatten die Kreisräte beschlossen, den Stadtbus Moosburg zum Fahrplanwechsel 2024 in den MVV einzugliedern. Und im vergangenen Jahr wurde darüber berichtet, wie es mit der Einführung flexibler Bedienformen und eines Bedarfsverkehrs (On-Demand) im Landkreis aussehe. Ergebnis: Es sollten „virtuelle Haltestellen“ eingerichtet werden, die jeweils in einem Radius von maximal 200 Meter zu erreichen seien, die Buchung solle per App oder per Telefon möglich sein. Auf diesen Grundlagen hat nun der MVV eine Detailplanung vorgenommen und verschiedene Konzepte zur Einführung solcher Bedarfsverkehre im Landkreis erarbeitet.

Resultat: Die Stadt Moosburg sei aufgrund der Einwohnerzahl und der potenziellen Nutzerzahl als Pilotgebiet geeignet, um dort einen flächendeckenden On-Demand-Service umzusetzen. Unter den drei vom MVV dafür erarbeiteten Varianten schlugen Verwaltung und MVV diejenige vor, die den Einsatz von drei Fahrzeugen an Wochentagen und zwei Fahrzeugen an Wochenenden und Feiertagen (jeweils Kleinbusse mit sieben Sitzen) und Betriebszeiten von 5 bis 22 Uhr vorsieht.

Durch den Einsatz von drei Fahrzeugen können auch weit entfernt liegende Ortsteile wie Aich und Pfrombach bedient werden, die Strecke, die pro Jahr gefahren werden wird, dürfte sich auf rund 180.000 Kilometer belaufen. Und damit dürften die Kosten pro Jahr bei einer Summe zwischen 725.000 und 785.000 Euro liegen. Davon werden freilich in den ersten vier Jahren Zuschüsse der Regierung von Oberbayern abgezogen, die sich im ersten Jahr auf 65 Prozent, im zweiten Jahr auf 55 Prozent, im dritten und vierten Jahr jeweils auf 35 Prozent belaufen.

Angebot startet mit Fahrplanwechsel

Das erfreute die Kreisräte. Und Michael Stanglmaier (Grüne) – Moosburgs 2. Bürgermeister und Mobilitätsreferent der Stadt – freute sich besonders, dass dieses Angebot bereits zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 umgesetzt wird, hatte man doch Anfang 2023 beschlossen, den 2019 gefassten Grundsatzbeschluss um ein Jahr zu verlängern und die Möglichkeit der Einführung eines On-Demand-Verkehrs bis 2025 zu ermöglichen. Jetzt wird der „Moosburger Stadtbus“ ausgeschrieben und an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. Die Verwaltung wird künftig dem Planungsausschuss regelmäßig Bericht über den On-Demand-Service FLEX erstatten.

