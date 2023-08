Neues Kreuz am Soldatenfriedhof in Moosburg ist ein sichtbares Zeichen der Versöhnung

Mit schwerem Gerät und vereinten Kräften wurde das neue Holzkreuz auf dem Soldatenfriedhof in Oberreit aufgestellt. © Martin

Auf dem Soldatenfriedhof in Oberreit wurde das Holzkreuz erneuert. Es ist Moosburgs sichtbares Zeichen der Versöhnung.

Moosburg – Das sakrale Denkmal ist erneuert: Am ehemaligen Soldatenfriedhof in Oberreit südlich von Moosburg wurde jetzt ein neues Holzkreuz aufgestellt. Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs Moosburg haben das Mahnmal im Beisein von Bürgermeister Josef Dollinger, Vertretern des Moosburger Heimatvereins sowie dem Leiter des Stalag-Neustadt-Museum, Martin Pschorr, am Freitag mit schwerem Gerät in die Höhe gehievt.

1982 wurde am gleichen Platz erstmals ein Holzkreuz aufgestellt: Auf Initiative des damaligen Moosburger Bürgermeisters, Herbert Franz, als Versöhnung mit den Ländern Osteuropas. Der „Russenfriedhof“, wie die Moosburger den von Bäumen umgebenen Platz nennen, liegt etwas versteckt am südlichen Stadtrand von Moosburg in Richtung Thonstetten, gleich neben der Staatsstraße 2350. Zwischen 1941 und 1945 wurden dort rund 800 sowjetische Kriegsgefangene aus dem Stalag VII A notdürftig bestattet. Im Vergleich zu den Gefangenen anderer Nationalitäten waren sowjetischen Kriegsgefangene, auch solche aus Jugoslawien, Polen und Rumänien, sehr schlechter Behandlung ausgesetzt. Wer von ihnen den Transport in das Stalag VII A bei Moosburg, das größte Kriegsgefangenenlager des Deutschen Reichs während des Zweiten Weltkrieg, überlebte, starb im Lager bald an Unterernährung und fehlender medizinischer Versorgung.

Auf den einfachen Holzkreuzen an den Grabstätten seien lediglich Personenkennziffern vermerkt gewesen, schreibt der Moosburger Historiker Dominik Reither in der Publikation „Auf den Spuren verlorener Identitäten“. Nur wenige Moosburger hätten sich für die Pflege der Gräber engagiert. 1958 wurde der Friedhof aufgelassen. Die Namen und die Herkunft aller in der Gefangenschaft verstorbenen Sowjetsoldaten habe man über eine frei zugängliche russische Datenbank erfahren können, schreibt Reither. Die Toten wurden exhumiert und in eine Kriegsgräberstätte in Schwabstadl am Lechfeld bei Landsberg am Lech umgebettet. Erst im Jahr 1982 wurde in Oberreit auf Initiative von Altbürgermeister Herbert Franz ein Kreuz aufgestellt.

Immer mehr Angehörige ehemaliger Häftlinge machen sich auf Spurensuche. Bei der Veranstaltung am Freitag war auch die US-Bürgerin Glynda Rice mit vor Ort. Über die Google-Suchmaschine sei sie auf den Internetauftritt des Moosburger Stadtrats Martin Pschorr gestoßen, erzählt die Amerikanerin. Dort habe sie Informationen erhalten, die für die Geschichte ihrer Familie von Bedeutung seien. Ihr Vater Thomas sei „Prisoner“ in Moosburg gewesen, im Stalag VII A inhaftiert. Ihre erste Reise in den Landkreis Freising habe sie daraufhin geplant, betonte Rice.

Ein Schienensystem als Schutz vor Nässe

Das alte Kreuz aus dem Jahr 1982 sei von unten her verfault gewesen, schilderte Bauhof Leiter Martin Holzner den Grund der notwendigen Erneuerung. Jetzt habe man den Balken aus Eichenholz in ein Schienensystem gesetzt, sodass er etwa fünf Zentimeter über dem Boden schwebt. So könne das Holz nicht feucht werden. Metallschienen an dem Querbalken verhinderten zudem das Zersetzen des Holzes.

Alle Jahre am 1. September findet die Gedenkfeier des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Oberreit statt, sagte Dollinger. Am traditionellen Antikriegstag werde ein Zeichen gegen Krieg und Faschismus gesetzt.



Maria Martin

