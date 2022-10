Ein Stück Moosburger Geschichte mitgestaltet: Fresh-Stadträtin Julia Neumayr verabschiedet

Politisches Ehrenamt offiziell niedergelegt

Von Nico Bauer schließen

Nach zweieinhalb Jahren ist Schluss: Julia Neumayr (Fresh) hat ihr Stadtratsmandat niedergelegt. Die 32-Jährige war in dieser Zeit nicht untätig, wie ihre Bilanz zeigt.

Moosburg – Die junge Gruppierung Fresh hatte bei ihrem Antritt im Moosburger Stadtrat 2020 bereits angekündigt, dass man durchwechseln werde, um mehreren jungen Menschen die Gelegenheit zu geben, sich im Kommunalparlament einzubringen. „Nach zweieinhalb Jahren ist es nun an der Zeit, meinem Nachfolger diese Chance zu geben“, sagte Julia Neumayr, die am Montag aus dem Stadtrat verabschiedet wurde.

Mit der erst kürzlich mehrheitlich beschlossenen Stadtgrünverordnung hat sie ein Projekt umgesetzt, das ihr besonders wichtig war. „Das ist für mich eine der wichtigsten kommunalen Instrumente, wenn es um eine klimagerechte Zukunft geht“, sagt Neumayr. Die finale Fassung der Satzung mit der finalen Entscheidung über die Baumfällung bei den Grundstücksbesitzern sieht sie etwas zwiegespalten: „Der erkämpfte Kompromiss ist zwar nicht das, was wir uns anfänglich vorgestellt hatten. Dennoch ist es ein Schritt in die richtige Richtung und auf jeden Fall besser als gar keine Baumschutzverordnung.“ Der konkrete Fortschritt ist die Vorgabe, dass für Fällungen verpflichtend Ersatzpflanzungen vorgenommen werden müssen.

Ideengeberin für die legendäre Festtafel

Aber auch im Jubiläumsjahr rund um den 1250. Geburtstag der Stadt Moosburg setzte Julia Neumayr markante Zeichen: Sie hatte die Idee zu der 1250 Meter langen „längsten Festtafel Bayerns“, die mit Tausenden Gästen zu einem riesigen Ereignis wurde. Die gelernte Grafikerin hatte für die Veranstaltung auch die Gestaltung von Logo, Flyern und Lageplan übernommen. „Das war natürlich viel Arbeit, aber auch eine große Ehre, in dieser Form beim Jubiläum mitwirken zu dürfen“, blickte sie zurück.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Den Stadtrat verließ Julia Neumayr am Montagabend mit einem Dank an die Verwaltung und die städtischen Mitarbeiter, ohne die viele Ideen nicht umsetzbar gewesen seien. Die 32-Jährige räumte ihren Platz voller Stolz: „Ich durfte viele Menschen und deren Charaktere kennenlernen, hatte Einblick in unzählige Themengebiete und Abläufe unserer Stadt und letztendlich die Chance, ein Stück Moosburger Geschichte mitzugestalten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus Moosburg und dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.