Treffpunkt für die Jugend: Neuer Sport- und Begegnungspark in Moosburg könnte 2024 entstehen

Verschiedene Calisthenics-Geräte sollen im Sportbereich des neuen Areals aufgestellt werden. © Archiv: wu

Im Moosburger Norden soll für die Jugend ein Sport- und Begegnungspark entstehen. Die Pläne dafür werden nun konkreter. Gebaut werden könnte schon nächstes Jahr.

Moosburg – Das Moosburger Jugendparlament will Nägel mit Köpfen machen: Der Ende 2021 beantragte und genehmigte Sport- und Begegnungsplatz im Norden der Stadt soll zeitnah entstehen. Daher hat das Jugendparlament, namentlich die beiden Vorsitzenden Josef Graßl-Linseis und Lysander Brieger, zusammen mit Sportreferentin Verena Kuch (Grüne) und Jugendreferent Julian Grübl (FRESH) nun einen Antrag gestellt, um die Leistungen zu vergeben, damit nächstes Jahr gebaut werden kann. Die nötigen Gelder in Höhe von 250 000 Euro sind im städtischen Haushalt bereits eingeplant.

Seit der Bewilligung des Vorhabens im Dezember 2021 haben die Initiatoren mit dem Bauhof daran, die Pläne für das Areal im Norden der Stadt ausgearbeitet – unter anderem mithilfe einer Umfrage unter Jugendlichen. Dabei habe sich der Standort am Fußballplatz an der Thalbacher Straße als ideal herausgestellt. „Zum einen ist dieser Standort von der Neustadt aus sowie den Gebieten westlich der Bahn gut zu erreichen“, heißt es in dem Antrag. Zudem wichtig: Dort gebe es bislang auch gar kein solches Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene. „Zum anderen ist der Platz groß genug, um die Wünsche der jungen Menschen unterzubringen.“

Bikepark bleibt vorerst außen vor

Diese sehen wie folgt aus: Der jetzt mittig liegende Fußballplatz soll an den Rand verlegt werden, sodass eine große Fläche für Sport und Begegnung entsteht. Auch der aktuelle Zugang zum Platz gegenüber der Wohnbebauung soll Richtung Amper verlegt werden, um den Lärm für die Anwohner zu reduzieren. Der Bikepark bleibt von den Plänen vorerst unberührt, über eine Überarbeitung des Areals könnte man zu gegebener Zeit allerdings nachdenken, so die Antragsteller.

Konkret beschlossen habe man in Absprache mit dem Bauhof, dass nur die einzelnen Objekte für den Sport- und Begegnungsteil vergeben werden sollen. Die Platzgestaltung um die Geräte herum wird der Bauhof zusammen mit dem Jugendparlament planen und übernehmen.

Fußball, Basketball, Volleyball und mehr

Der Sportteil gliedert sich in mehrere Bereiche auf: Neben dem Bolzplatz, einem Basketballplatz und einem Volleyballfeld soll ein Calisthenics-Bereich mit verschiedenen Geräten wie Liegestützreck, Barren, Sprossenwand und Klimmzugstange sowie den dazugehörigen Erklärtafeln entstehen. Außerdem sind eine Slackline, eine Tischtennisplatte, ein Flying Fox, vier Diskgolfkörbe und ein im Boden eingelassenes Trampolin vorgesehen.

Für den Begegnungsteil samt „Grill & Chill Bereich“ wünschen sich die Antragsteller Hängematten und Relaxliegen, eine Nestschaukel, einen offenen Pavillon sowie mehrere Sitzgelegenheiten – all das verteilt auf der gesamten Fläche.

Barrierefreier Zugang und viele Bäume

Damit die Infrastruktur passt, sind Fahrradständer, Trinkbrunnen, Mülleimer – auch für Pizzakartons – sowie ausreichend (Solar-)Beleuchtungselemente angedacht. Den befragten Jugendlichen sei auch die Verwendung nachhaltiger Materialien sowie die Integration einer Feuerstelle wichtig. Und die Antragsteller betonen: „Grundsätzlich soll der Platz wenn möglich mit ausreichend Bäumen beziehungsweise Obstbäumen bepflanzt werden und ein Teil barrierefrei befahrbar sein, sodass Menschen mit körperlichen Einschränkungen auch davon profitieren können.“ ft

