Einbruch in Moosburger Mittelschule: Laptop und Festplatte der Schulleitung verschwunden - Zeugenaufruf

In der Moosburger Georg-Hummel-Mittelschule hat sich ein Einbruch ereignet. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Ungebetene Gäste hatte jetzt die Moosburger Georg-Hummel-Mittelschule: Am Wochenende brachen Unbekannte ins Büro der Schulleitung ein - und flüchteten mit Beute.

Moosburg - Unbekannte sind am Wochenende in die Büros der Schulleitung in der Moosburger Georg-Hummel-Mittelschule eingedrungen. Sie verschafften sich laut Polizei über die Terrasse durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang zu den Räumlichkeiten.

Verschwunden sind nach ersten Erkenntnissen ein Laptop mit Tasche und Maus sowie eine Festplatte im Gesamtwert von rund 600 Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro.

Zeugenaufruf der Moosburger Polizei nach Einbruch in Mittelschule

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter in einer „Beziehung zur Schule“ stehen. Wer am Wochenende, insbesondere zur Nachtzeit, im Bereich der Mittelschule verdächtige Personen gesehen hat oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg, Tel. (08761) 30180, in Verbindung zu setzen.

