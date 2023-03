Einbruch in Moosburger Neubaugebiet: Polizei fahndet mit Hubschrauber - Zeugenaufruf

Von: Armin Forster

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Mittwochabend längere Zeit über dem Moosburger Stadtgebiet. Die Besatzung hielt dabei nach einem Einbrecher Ausschau. © Polizei

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Moosburger Neubaugebiet „Amperauen“ startete die Polizei eine fieberhafte Tätersuche. Nun gibt es einen Zeugenaufruf.

Moosburg - Helle Aufregung herrschte am Mittwochabend, 8. März, im Moosburger Nordwesten: Wie die örtliche Polizeiinspektion berichtet, war im Zeitraum von 18.45 bis 20.10 Uhr ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Neubaugebiet „Amperauen“ eingedrungen. Dabei sei nicht gerade zimperlich vorgegangen worden, wie es im Bericht der Beamten heißt: „Eine Tür wurde erheblich beschädigt.“

Als die Polizei die Meldung vom Einbruch erhielt, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Beteiligt waren daran neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber, der längere Zeit über dem Stadtgebiet kreiste und nach verdächtigen Bewegungen Ausschau hielt. Der andauernde Helikopterflug blieb dabei auch bei zahlreichen unbeteiligten Moosburgern nicht unbemerkt - weshalb einige von ihnen in diversen Sozialen Netzwerken über die Hintergründe spekulierten und ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten.

Wie die Polizei am frühen Donnerstagmittag mitteilte, verlief die Fahndung bislang ergebnislos. Die Kräfte der Moosburger Inspektion haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Große Hoffnung setzt man dabei in mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Einbruch in den Amperauen: Zeugenaufruf der Moosburger Polizei

Die Ermittler richten sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: „Wer diesbezüglich zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter der Telefonnummer (08761) 30180 in Verbindung zu setzen.“

