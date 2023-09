Einbrüche in Moosburg: Tresore aus Bäckereien gestohlen - Urlauber-Haus von Kriminellen heimgesucht

Unbekannte Einbrecher waren jetzt auf Beutezug in Moosburg unterwegs. Die Kripo ermittelt in mehreren Fällen. (Symbolbild) © dpa

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Moosburg ihr Unwesen getrieben. Im Fokus der Diebe lagen dabei Bäckereien und ein Wohnhaus.

Moosburg - Zwei Einbrüche und ein versuchter Einbruch in Verbindung mit Diebstahl beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei Erding im Moosburger Stadtgebiet. Dabei hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Beamten berichten, ist es von Samstag, 3. September, bis Sonntag, 4. September, zu zwei Einbrüchen in der Moosburger Innenstadt gekommen. Dort wurden eine Bäckerei in der Herrnstraße (Tatzeit zwischen 17 bis 6.20 Uhr) angegangen und dann noch eine weitere Bäckerei an der Münchner Straße (Tatzeit zwischen 12 und 4 Uhr. „Der oder die Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zugang in die Bäckereien und entwendeten zwei Tresore und Bargeld im vierstelligen Bereich“, berichtet die Polizei. Zudem wurde durch das gewaltsame Eindringen ein Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht.

Deutlich weiter gefasst ist der Tatzeitraum, den die Polizei bei einem weiteren aktuellen Vorfall in der Moosburger Bonau für möglich hält: Während sich der Eigentümer im Urlaub befand, wurde zwischen Freitag, 25. August, und Samstag, 2. September, versucht, über die Terrassentüren in ein Wohnhaus in der Ahornstraße einzudringen. Als dies laut Bericht nicht gelang, klauten der oder die Täter aus dem Schuppen einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge im Gesamtwert von 500 Euro. Außerdem wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht.

Einbrecher in Moosburg: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Erding hat in allen genannten Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.

ft

